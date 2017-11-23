Доказано: умеренное употребление кофе с большей вероятностью принесет пользу здоровью человека, чем навредит ему

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Ученые выяснили, что 3-4 чашки кофе в день способствуют снижению риска преждевременной смерти и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых видов рака, диабета, нарушения функций печени и деменции. В то же время напиток может нанести вред, если употреблять его во время беременности, а также может увеличить вероятность переломов у женщин.При этом исследователи не советуют пить много кофе для профилактики заболеваний. Для некоторых людей высок риск возникновения побочных эффектов. Кроме того, вместе с кофе люди обычно употребляют большое количество рафинированного сахара и жиров, что отрицательно влияет на организм. Тем не менее умеренные порции напитка являются безопасными для большинства людей и могут считаться частью здорового питания.