Доходы самых богатых россиян превышают доходы самых бедных в более чем 15 раз, Выяснил Росстат
6 июля 2018 18:54
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Соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных «держится примерно на одном уровне», отметил Суринов. По его словам, в 2015 году разница составляла 15,7 раза, в 2016-м — 15,5. Предварительные данные Росстата за прошлый год — 15,3 раза.
Суринов отметил, что есть также методика расчета соотношения дохода самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных. Глава Росстата назвал такой метод более устойчивым. В 2015 и 2016 годах показатель составлял 7,1 раза, предварительная оценка на прошлый год — семь раз.
«Российская газета» отмечает, что согласно предварительным расчетам за 2017 год доля населения, живущего менее чем на $10 в день (по паритету покупательной способности), составила 6,5% (показатель используется для межстрановых сопоставлений).
Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что рост реальных зарплат в России за несколько месяцев текущего года составил 10%. Он объяснил это нехваткой населения в трудоспособном возрасте и дисбалансом на рынке труда.
При этом Росстат сообщил, что рост реальных доходов россиян резко замедлился: в мае они увеличились только на 0,3% (по отношению к маю прошлого года). Данные о социально-экономическом положении России в январе—мае текущего года опубликованы на сайте ведомства.
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