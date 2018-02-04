Доходы населения в губернии в 2017 году сократились на 5,4 %

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При этом, по оценке экспертов, "денежные доходы населения в январе-ноябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года сократились на 5,4 %."Это связано с тем, что фактически жителям региона пришлось увеличить расходы, исходя из повышения платы за «коммуналку», за содержание и ремонт жилья, за детсады, медуслуги и проч. Выросли цены на продукты. Так, по данным экспертов, больше всего подорожало сливочное масло - на 10 %, молочные продукты - на 6 %, хлеб - на 3 %. Цены на бензин выросли на 6-8%.