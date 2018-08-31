"Дочка" РЖД назвала самое популярное направление для поездок питомцев без хозяев

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— На него приходится почти 30% оформленных перевозочных документов, — отметили в ФПК.Нначиная с 16 июля текущего года компания запустила в пилотном режиме услугу по перевозке животных в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев в 13 поездах. Так, в багажных купе можно отправить собак и кошек, птиц, хомяков и морских свинок, а также кроликов и черепах. Животные должны быть в клетках и контейнерах, в которых они будут находиться в течение всей поездки.Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы в конверте, а также поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для питомца, абсорбент. На станции питомца передадут получателю, который был указан в заявлении, после предъявления документа. Во время поездки за состоянием животного будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.Цена билета составляет от 730 рублей в зависимости от расстояния. В компании рассказали, что с момента запуска услуги было оформлено более 80 билетов.