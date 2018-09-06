Дочь депутата Госдумы купила в Великобритании особняк за 2 млрд рублей

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Как отмечается, такие дома приобретают знаменитости и звёзды спорта. В особняке 10 спален, 15 ванных комнат, большой бассейн, два лифта, спа-салон, винный погреб, кинотеатр, гараж на шесть автомобилей и сад на 1,2 гектара. Всего же дом находится на площади три гектара.Хайрова купила дом в январе, а месяцами ранее заплатила 10 млн фунтов за квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона, отмечает издание.