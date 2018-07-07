Добраться от остановок шаттлов на ФанФест и обратно маломобильные граждане могут на специализированных автомобилях
7 июля 2018 17:12
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Обратиться за помощью можно на пункты помощи МГН и по телефону 8-800-222-82-78, передает пресс-служба горадминистрации.
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