До завершения эксплуатации МКС к станции отправят 17 "Союзов"

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Согласно плану-графику, в 2019 году будут изготовлены и запущены четыре корабля, а с 2020 года Россия будет ежегодно отправлять в космос по два "Союза МС". Как следует из документа, ближайший запуск назначен на 11 октября, а последний заказанный старт "Союза" планируется в марте 2025 года.По информации источника в ракетно-космической отрасли, данные из плана-графика не свидетельствуют о том, что после 2025 года корабли не будут производиться. Документ построен на заказе, который обозначен в Федеральной космической программе России на 2016–2025 годы.Фото: ©Роскосмос