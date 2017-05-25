До конца года в Поволжье пройдут более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО

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В регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей Центрального военного округа.Самым масштабным станет двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне, которое пройдет в конце сентября – начале октября. В нем примут участие тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, и миротворческая мотострелковая бригада, дислоцированная в Самарской области. Также в августе запланированы бригадные учения подразделений РХБ защиты и войск противовоздушной обороны ВВС и ПВО.Сейчас объединения и отдельные соединения готовятся к летнему периоду обучения, которое начнется 1 июня во всех воинских частях Центрального военного округа. В этот день в войсках состоятся митинги, церемонии торжественного вручения штатной техники и вооружения, занятия по общественно-государственной подготовке, посвященные основным приоритетам российской оборонной политики, сообщает пресс-служба ЦВО.Фото: pixabay.com.