До 2024 года в Самаре заработает 16 детских садов с ясельными группами
8 апреля 2019 15:05
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Руководитель Департамента образования Елена Чернега отметила, что основные мероприятия по модернизации дошкольного и школьного образования будут проводиться в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».
«Одна из основных задач, стоящих перед нами - обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей до 3-х лет. Для того, чтобы достичь поставленной цели, мы планируем в период с 2019 по 2024 годы построить восемь детских садов, в которых будет оборудовано более 1700 мест. Предполагается, что порядка 430 мест в этих учреждениях будет открыто для детей ясельного возраста», - уточнила Елена Чернега.
Детские сады, о которых идет речь, будут расположены в районе жилых домов № 138, 142 по улице Алма-Атинской, по улице Ташкентской в районе жилых домов №112, 114, по адресу Подшипниковая, 27, в 14-м квартале микрорайона Волгарь, в микрорайоне Круты Ключи на улице Мира, во дворе жилого дома на Шверника, 12, на 5-ой просеке и по адресу переулок Павлова, 10б.
Кроме того, в ближайшие годы будет продолжена работа по возвращению зданий бывших детских садов под размещение дошкольных учреждений. Для того, чтобы в зданиях вновь смогли открыть детские сады, на объектах будут проведены работы по капитальному ремонту или реконструкции. К примеру, ремонтные работы по трем объектам будут завершены уже в текущем году: это здания по адресам Георгия Ратнера, 25, проспект Карла Маркса,448а и Ново-Вокзальная, 213. Всего до 2024 года планируется привести в нормативное состояние и перезапустить восемь детских садов.
По словам Елены Чернеги, одним из основных векторов развития муниципальной сферы образования станет внедрение в школы цифровой
образовательной среды. Для этого планируется перевести все школы города исключительно на электронные журналы, дневники и библиотеки, создать единую электронную базу новых образовательных практик и обучить педагогов применению цифровых технологий.
Особое внимание также будет уделено выявлению и поддержке одаренных детей, развитию технического творчества, профориентационной работе со школьниками, развитию детского спорта, оказанию психологической поддержке учащимся, развитию системы детского отдыха в каникулярное время и снижению доли обучающихся во вторую смену, передает пресс-служба горадминистрации.
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