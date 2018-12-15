Днем в Самаре на уборке улиц было задействовать не менее 200 специалистов и 145 единиц спецтехники
15 декабря 2018 17:25
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Админинистрация города по-прежнему просит автовладельцев не оставлять машины на обочинах дорог. Это существенно затрудняет расчистку магистралей и вывоз снег, передает пресс-служба горадминистрации.
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