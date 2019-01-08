Дмитрию Азарову представили нового командующего 2-й гвардейской армией, дислоцированной в регионе

65

Во вторник, 8 января, Губернатору Самарской областипредставили нового командующего 2-й гвардейской армией, дислоцированной в регионе., ранее занимавший должность командующего и получивший назначение в командование Южного военного округа, представил Главе региона генерал-майораГлава региона отметил, что с Рустамом Мурадовым, за время его службы в регионе сложились очень конструктивные отношения. Удалось многое сделать для укрепления взаимосвязи с региональной властью, проведения совместных мероприятий, в деле военно-патриотического воспитания молодежи ведется большая совместная работа, есть уже свои сложившиеся традиции, которые имеют резонанс во всей стране. Например, реконструкция парада 7 ноября 1941 года.Искренне поблагодарил за взаимодействие, в течение года на территории региона и страны прошли выборы Президента, Россия принимала Чемпионат мира по футболу.«Мы знали, что в любой ситуации можем рассчитывать на взаимодействие с командующим армией и с армией в целом», — отметил Губернатор.Дмитрий Азаров выразил уверенность, что и с новым командующим конструктивное взаимодействие будет продолжаться и развиваться: «Рассчитываю, что самарская земля станет для вас родной, а мы создадим все условия для того, чтобы ваша служба, очень ответственная, столь нужная Родине проходила здесь без лишних сложностей».Андрей Колотовкин отметил, что с Рустамом Мурадовым его связывают давние дружеские отношения, они учились в одном училище и в одной академии, и звание генерала получили в один день: «Рустам Усманович мне характеризовал ваши взаимоотношения, как в высшей степени конструктивные. Заверяю вас, что в дальнейшем они будут только развиваться».Рустам Мурадов высказал искреннюю благодарность Дмитрию Азарову за сотрудничество: «Этот год пролетел очень быстро, а сделано было очень много. И хочу отметить, что Губернатор и его команда, нам военным, помогали везде и во всем. Вопросы взаимодействия здесь решаются на высшем уровне. Я искренне хочу сказать, что я полюбил этот город, полюбил самарскую землю».***Андрей Колотовкин в 1994 году закончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил, в 2015 году – академию Генерального штаба, возглавлял Крымский армейский корпус. Принимал участие в боевых действиях, контртеррористических операциях, награжден медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», передает пресс-служба облправительства.