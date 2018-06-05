Дмитрий Рогозин назвал снижение аварийности и восстановление кадрового потенциала приоритетами российской космической отрасли

На этом заседании, как рассказали в пресс-службе, Рогозин «обозначил ряд остро стоящих перед отраслью задач, в числе которых восстановление кооперации и координации между предприятиями ракетно-космической промышленности, сохранение и восполнение кадрового потенциала, снижение аварийности и другие вопросы».Президент России Владимир Путин предложил не вошедшему в новый состав правительства Рогозину возглавить «Роскосмос» 24 мая. «Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — заявил в ответ чиновник. Ранее о переходе в «Роскосмос» рассказывали собеседники РБК в госкорпорации, других предприятиях космической отрасли и в Кремле. В будущем на основе «Роскосмоса», по их данным, власти планируют создать холдинг.​Должность заместителя председателя правительства Рогозин занимал с 2011 года. В качестве вице-премьера он курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, перенесенный на день из-за автоматического отбоя циклограммы. Второй пуск оказался неудачным: спустя три часа после старта ракеты специалисты перестали получать информацию со спутника «Метеор-М», который должен был выйти на орбиту через час. По одной версии, он может находиться на нерасчетной орбите, по другой — упал в Атлантический океан.