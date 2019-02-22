Дмитрий Патрушев: "К 2024 году Самарская область должна экспортировать продукции АПК на 250 млн долларов в год"
22 февраля 2019 20:22
127
Открывая совещание, Дмитрий Патрушев отметил, что Президентом России поставлена задача к 2024 году увеличить ежегодные объемы экспорта сельхозпродукции до 42 млрд долларов в денежном эквиваленте. Достигнуть поставленных задач поможет приоритетный федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в реализацию которого активно включились регионы страны.
На ПФО в этом смысле возлагаются особые надежды. Сегодня округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. По словам Алексея Кузьмицкого, в 2018 году здесь произведена четвертая часть всех продуктов животноводства, пятая часть продуктов растениеводства. По прогнозам министерства, к 2024 году объем экспортных поставок в округе может вырасти более чем вдвое и составить 2,8 млрд долларов.
Свои точки роста обозначены и для Самарской области, которая в 2018 году экспортировала сельхозпродукции на 218,5 млн долларов. По словам Патрушева, к 2024 году необходимо довести объемы экспорта в области до 250 млн долларов.
Власти региона к выполнению поставленной задачи готовы. Напомним, губернатор области Дмитрий Азаров встречался с Дмитрием Патрушевым на форуме в Сочи, где заявил, что помимо развития традиционных направлений экспорта, область займется поиском новых.
Ключевая роль в реализации экспортного потенциала отводится масложировой отрасли. По словам министра сельского хозяйства Николая Абашина в 2018 году объем экспортных поставок достиг 74,6 млн. долларов, или 34% от всего аграрного экспорта региона. В планах маслоэкстракционных предприятий — увеличение экспорта на треть и выход на показатель в 102 млн долларов.
Большие надежды возлагаются и на растеневодство. "Сегодня мы ставим амбициозную задачу в полтора раза увеличить среднегодовой объем собора зерна. Это потребует концентрации всех региональных ресурсов, а также значительной федеральной поддержки", — сказал Абашин. Помимо этого область планирует на треть увеличить производство масличных культур как основного сырья для маслоэкстракционных предприятий.
Достичь поставленных задач позволит развитие милиорации, увеличение площади посевов и повышение урожайности культур. "В период реализации федерального проекта мы ставим задачу в два раза увеличить площадь орошаемых земель. Кроме того проработаем возможность ввода в оборот порядка 120 тыс. га неиспользованной пашни. Параллельно мы будем пересматривать структуру посевов, отдавая предпочтение культурам с высоким экспортным потенциалом", — сказал Абашин. В числе приоритетов он также выделил использования цифровых технологий. В частности прорабатывается возможность внедрения в производственный процесс систем искусственного интеллекта.
Более сложная ситуация в животноводстве. Здесь первоочередной задачей является наполнение собственного рынка. Молоком и мясом регион обеспечивает себя примерно на 57% и 53%. "Сегодня нам необходимо работать над повышением продуктивности мясного и молочного поголовья и привлечению инвесторов", - отметил Абашин. Среди ключевых инвестпроектов он отметил строительство второй очереди Тимашевской птицефабрики. Его реализация полностью зависит от федеральной поддержки и позволит увеличить объемы производства мяса в регионе более, чем в два раза.
Чтобы работа по наращиванию экспорта шла системно в регионе сформирован пул экспортно ориентированных проектов. Пока их 13 на общую сумму 8,1 млрд руб. Речь идет не только о производстве сельхозпродукции, но также о ее хранении и транспортировке. В частности, в регионе прорабатываются проекты по строительству и реконструкции речных терминалов и элеваторов с увеличением мощностей до 330 тыс. тонн, передает vkonline.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 февраля 2019 23:51
Но это не так. Социум
91
22 февраля 2019 20:22
Губернатор области Дмитрий Азаров встречался с Дмитрием Патрушевым на форуме в Сочи, где заявил, что помимо развития традиционных направлений экспорта, область... Социум
126
22 февраля 2019 19:43
Владимир Пылев покинул пост главы минобра в октябре минувшего года. Социум
149
Здравоохранение
22 февраля 2019 13:58
Исследование показало, что полноценный обеденный перерыв может положительно сказаться не только на здоровье, но и на результатах труда. Здравоохранение
235
21 февраля 2019 22:43
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего... Здравоохранение
307
21 февраля 2019 10:00
Прививки сделали 49% от общей численности населения страны. Здравоохранение
3374
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
248
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
500
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
412
Туризм
17 февраля 2019 10:42
Новые правила распространяются на туристов. Туризм
525
15 февраля 2019 13:13
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
348
15 февраля 2019 09:24
Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней. Туризм
293
Образование
22 февраля 2019 16:23
Такую задачу поставил в своем Послании Президент России. Ее достижение для Самарского региона более чем актуально. Образование
201
22 февраля 2019 13:10
Акция продлится с 22 по 28 февраля и охватит все муниципалитеты. Образование
220
21 февраля 2019 18:16
На встрече планируются выступления трех докладчиков. Образование
278
Культура
22 февраля 2019 13:28
Победителей премии объявят 16 апреля в Москве. Культура
227
22 февраля 2019 12:26
Он расположился в галерее «Новое пространство». Культура
209
22 февраля 2019 10:23
Выставка продлится до 24 марта. Культура
159
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
409
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
852
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
846
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
243
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
385
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1106
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
917
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
826
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
966
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2601
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2304
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2582
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2971
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3159
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4466
Мероприятия