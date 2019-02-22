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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Патрушев: "К 2024 году Самарская область должна экспортировать продукции АПК на 250 млн долларов в год"

22 февраля 2019 20:22
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Губернатор области Дмитрий Азаров встречался с Дмитрием Патрушевым на форуме в Сочи, где заявил, что помимо развития традиционных направлений экспорта, область займется поиском новых.
В пятницу, 22 февраля, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел в Казани совещание о планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК регионами Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, а также главы регионов округа и руководители профильных ведомств.

Открывая совещание, Дмитрий Патрушев отметил, что Президентом России поставлена задача к 2024 году увеличить ежегодные объемы экспорта сельхозпродукции до 42 млрд долларов в денежном эквиваленте. Достигнуть поставленных задач поможет приоритетный федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в реализацию которого активно включились регионы страны.
На ПФО в этом смысле возлагаются особые надежды. Сегодня округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. По словам Алексея Кузьмицкого, в 2018 году здесь произведена четвертая часть всех продуктов животноводства, пятая часть продуктов растениеводства. По прогнозам министерства, к 2024 году объем экспортных поставок в округе может вырасти более чем вдвое и составить 2,8 млрд долларов.

Свои точки роста обозначены и для Самарской области, которая в 2018 году экспортировала сельхозпродукции на 218,5 млн долларов. По словам Патрушева, к 2024 году необходимо довести объемы экспорта в области до 250 млн долларов.

Власти региона к выполнению поставленной задачи готовы. Напомним, губернатор области Дмитрий Азаров встречался с Дмитрием Патрушевым на форуме в Сочи, где заявил, что помимо развития традиционных направлений экспорта, область займется поиском новых.

Ключевая роль в реализации экспортного потенциала отводится масложировой отрасли. По словам министра сельского хозяйства Николая Абашина в 2018 году объем экспортных поставок достиг 74,6 млн. долларов, или 34% от всего аграрного экспорта региона. В планах маслоэкстракционных предприятий — увеличение экспорта на треть и выход на показатель в 102 млн долларов.

Большие надежды возлагаются и на растеневодство. "Сегодня мы ставим амбициозную задачу в полтора раза увеличить среднегодовой объем собора зерна. Это потребует концентрации всех региональных ресурсов, а также значительной федеральной поддержки", — сказал Абашин. Помимо этого область планирует на треть увеличить производство масличных культур как основного сырья для маслоэкстракционных предприятий.

Достичь поставленных задач позволит развитие милиорации, увеличение площади посевов и повышение урожайности культур. "В период реализации федерального проекта мы ставим задачу в два раза увеличить площадь орошаемых земель. Кроме того проработаем возможность ввода в оборот порядка 120 тыс. га неиспользованной пашни. Параллельно мы будем пересматривать структуру посевов, отдавая предпочтение культурам с высоким экспортным потенциалом", — сказал Абашин. В числе приоритетов он также выделил использования цифровых технологий. В частности прорабатывается возможность внедрения в производственный процесс систем искусственного интеллекта.

Более сложная ситуация в животноводстве. Здесь первоочередной задачей является наполнение собственного рынка. Молоком и мясом регион обеспечивает себя примерно на 57% и 53%. "Сегодня нам необходимо работать над повышением продуктивности мясного и молочного поголовья и привлечению инвесторов", - отметил Абашин. Среди ключевых инвестпроектов он отметил строительство второй очереди Тимашевской птицефабрики. Его реализация полностью зависит от федеральной поддержки и позволит увеличить объемы производства мяса в регионе более, чем в два раза.

Чтобы работа по наращиванию экспорта шла системно в регионе сформирован пул экспортно ориентированных проектов. Пока их 13 на общую сумму 8,1 млрд руб. Речь идет не только о производстве сельхозпродукции, но также о ее хранении и транспортировке. В частности, в регионе прорабатываются проекты по строительству и реконструкции речных терминалов и элеваторов с увеличением мощностей до 330 тыс. тонн, передает vkonline.ru.  
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Комментарии



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