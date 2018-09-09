Дмитрий Орлов: В ходе предвыборной кампании шли серьезные дискуссии о развитии региона
9 сентября 2018 16:17
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По мнению политолога, кампания в Самарской области была не простой по конфигурации: "Очевидно, что конкурентная борьба была достаточно заметной. При этом очевидно, что выборы легитимные, что они шли в рамках местной повестки".
Дмитрий Орлов особо отметил, что и действия властей, и действия избирательных комиссий на этих выборах существенно отличались от предшествующего периода как раз стремлением обеспечить законность и легитимность выборов.
"Врио губернатора провел достаточно динамичную, охватывающую различные группы населения кампанию, — считает эксперт. — Логика развития, которую он транслировал, была востребована, причем как на относительно благополучных территориях региона, как в той же Самаре, так и на относительно неблагополучных, как, например, в Тольятти".
Дмитрий Орлов отметил и традиционно значительную роль оппозиционных партий, прежде всего Коммунистической партии: "Значительная часть населения реагировала на те послания, которые транслировала КПРФ".
Политолог обратил внимание и на то, что в ходе различных сессий, круглых столов, которые проходили в регионе, реально обсуждалась повестка дня, шли серьезные дискуссии о развитии региона.
"И эта была не просто популистская трансляция лозунгов, — подчеркнул Дмитрий Орлов. — Врио губернатора удалось вовлечь очень многих людей в обсуждение путей развития региона — представителей элит, экспертного сообщества, а также политических деятелей, в том числе оппозицию. Это показывает, что, с одной стороны, обсуждение было содержательным, с другой стороны — высокий уровень уважения к главе региона и тем форматам, которые он предлагал и у оппозиции, и у различных независимых экспертных центров".
Фото: vm.ru
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