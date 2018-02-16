Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по созданию федерального молодежного телеканала

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Предоставить предложения по его созданию Медведев уже поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкультуры. Срок исполнения этого поручения, как замечает издание, в документе указан не был.При этом курирующий регулирование медиа в Минкомсвязи заместитель министра Алексей Волин в беседе с газетой назвал предложение о создании отдельного канала «нецелесообразным». С министерством, по его словам, никаких предварительных консультаций не велось. «Бессмысленно создавать информационное гетто», — заявил также Волин, подчеркнув, что, по его мнению, «создавать каналы под молодежную политику, пенсионеров или работников сельского хозяйства» нельзя. «Существуют каналы, ориентированные на широкую молодежную аудиторию, например ТНТ и СТС», — добавил замглавы ведомства.