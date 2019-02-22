Дмитрий Камынин: «В регионе есть все предпосылки для выполнения задачи, поставленной Президентом»
22 февраля 2019 15:14
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Руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин рассказал о том, какие успехи есть у региона в этой сфере и над чем еще предстоит поработать.
«В регионе есть все предпосылки для выполнения задачи, поставленной Президентом, – считает Дмитрий Камынин. - Самарская область – это уже признанный в России центр, где создается программное обеспечение нового типа по целому ряду направлений».
Например, IT-медицина. Это как раз те самые стартапы, которые на сегодняшний день уже стали успешными проектами. На Российском инвестиционном форуме, проходившем в Сочи 14-15 февраля текущего года, было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и АО «Концерн радиостроения «Вега». В частности, оно предусматривает внедрение программно-аппаратных комплексов в IT-медицине, разработанных Самарским государственным медицинским университетом совместно с коммерческими компаниями.
«На мой взгляд, это хороший пример того, как, предвосхищая эту задачу Президента, мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении», - сказал Дмитрий Камынин.
Также он назвал в числе успешных проектов разработку в сфере "умного" земледелия - Геоинформационную систему агропромышленного комплекса - ГИС АПК.
«Существует общероссийская система, но еще до ее внедрения в нашем регионе была разработана своя, - пояснил руководитель проектного офиса. - На сегодняшний день она успешно работает, обеспечивая взаимодействие сельхозпроизводителей и органов власти».
Платформы «Электронный дневник» и «Электронный журнал» предоставляют огромные возможности разрабатывать на их базе новые сервисы для школьников и их родителей, а также для тех, кто проходит дистанционное обучение или хочет получить дополнительное образование.
«И это тоже очень важный задел, который уже создан. Это почва, на которой будут развиваться дополнительные проекты», - заметил руководитель.
Дмитрий Камынин также отметил, что в Самарской области сложилось мощное IT-сообщество, разработки ведутся в самых разных направлениях сферы. К примеру, популярная в Самаре «Прибывалка» - это прогноз движения общественного транспорта. Платформа для организации мероприятий Eventicious – известна уже на международном уровне. И таких приложений - десятки, если не сотни.
Из вызовов, которые видит руководитель проектного офиса, на первом месте стоит нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на то, что Самарская область является одним из крупнейших центров по подготовке специалистов - 1,2 тыс. человек в год с высшим образованием и около 2 тыс. со средним специальным образованием, - в регионе существует кадровый голод в сфере IT.
«Чтобы простимулировать создание новых коллективов разработчиков, надо в первую очередь серьезно увеличивать объемы подготовки специалистов», – считает Дмитрий Камынин.
Вторая проблема – это отсутствие механизмов встраивания региональных разработок в крупные федеральные и отраслевые платформы.
"В области есть интересные решения, - говорит Дмитрий Камынин, - но их внедрение тормозится из-за отсутствия подобных механизмов, единых стандартов и правил работы. В настоящий момент один из самых обсуждаемых, но пока не реализованных на практике механизмов – это серия специализированных пилотных проектов в Самарской области".
Дмитрий Камынин рассказал, что здесь ситуация уже сдвинулась с мертвой точки: «5 февраля губернатор Самарской области встречался с IT-сообществом региона. Все пожелания айтишников были услышаны. Дмитрий Азаров дал соответствующие поручения правительству региона».
В качестве третьего вызова Дмитрий Камынин назвал недостаток информирования потенциальных инвесторов о возможностях самарских IT-компаний: «Думаю, нашему проектному офису нужно активизировать здесь свою работу с федеральными и зарубежными партнерами для того, чтобы привлечь интерес национальных и международных инвесторов. Нам необходимо больше рассказывать о регионе и его достижениях в сфере IT!», передает vkonline.ru.
Фото: ok.ru
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