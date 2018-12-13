Дмитрий Холин принёс присягу и вступил в должность мэра Жигулевска.

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Подарок от губернатора Дмитрия Азарова - символичный: картина И.Е.Репина "Бурлаки на Волге". Именно так, вместе с жителями, преодолевая трудности, главе города предстоит вывести Жигулевск на новый уровень развития.«Сегодня в Самарской области Дмитрий Холин - один из самых компетентных, зрелых, подготовленных управленцев», - отметил Дмитрий Азаров.Перед новым руководителем губернатор ставит амбициозные задачи:- успешное участие города в нацпроектах;- сформировать долгосрочную стратегию развития;- сделать Жигулевск туристической столицей СО и заметной точкой на туркарте страны;- развить экономику, в том числе путём внедрения инновационных производств;- использовать инфраструктурные возможности (мост через Волгу).Под председательством Дмитрия Азарова создаётся рабочая группа по развитию Жигулевска - единственная в СО по конкретному муниципалитету. Губернатор поручил подготовить документы в кратчайший срок. В группу войдут министры, общественники, депутаты, неравнодушные жители города.Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Дмитрия Холина на должность главы Жигулевска в непростой для города период."Уверен, что его знания, опыт, энергия, его огромная работоспособность и настойчивость позволят объединить людей", - отметил глава региона."Жигулевск столкнулся с новыми вызовами, и произошло, на мой взгляд, некоторое разобщение. Сегодня мы только можем вспоминать то единство помыслов и целей, которое было когда-то в городе на протяжении многих лет", - отметил Дмитрий Азаров.Дмитрий Азаров поблагодарил предыдущих глав Жигулевска - Владимира Классена, а также Сергея Балахонова, который руководил городом 18 лет: "Рассчитываю, что Сергей Григорьевич, безусловно, окажет поддержку, и его опыт, авторитет будет работать на новые цели и задачи".Губернатор подчеркнул, что новому руководству Жигулевска предстоит наверстать упущенные позиции. По поручению губернатора в СО разрабатывается программа развития малых городов. Дмитрий Холин в этой работе принимал активное участие."Уверен, что при анализе и принятии решений, выборе пути развития городского округа вы будете учитывать стратегические задачи, которые определены Президентом страны, а также участие Жигулевска и всего региона в национальных проектах", - пожелал глава региона Дмитрию Холину.К решению застарелых проблем Жигулевска Дмитрий Холин приступает с первых дней работы.Дмитрий Азаров предложил новому главе города поселиться в доме по ул.Молодежной, который, ещё будучи новостроем, сразу стал аварийным. Главе предстоит вместе с жителями найти скорейшее решение вопроса, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.