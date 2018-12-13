Дмитрий Холин принёс присягу и вступил в должность мэра Жигулевска
13 декабря 2018 14:35
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Подарок от губернатора Дмитрия Азарова - символичный: картина И.Е.Репина "Бурлаки на Волге". Именно так, вместе с жителями, преодолевая трудности, главе города предстоит вывести Жигулевск на новый уровень развития.
«Сегодня в Самарской области Дмитрий Холин - один из самых компетентных, зрелых, подготовленных управленцев», - отметил Дмитрий Азаров.
Перед новым руководителем губернатор ставит амбициозные задачи:
- успешное участие города в нацпроектах;
- сформировать долгосрочную стратегию развития;
- сделать Жигулевск туристической столицей СО и заметной точкой на туркарте страны;
- развить экономику, в том числе путём внедрения инновационных производств;
- использовать инфраструктурные возможности (мост через Волгу).
Под председательством Дмитрия Азарова создаётся рабочая группа по развитию Жигулевска - единственная в СО по конкретному муниципалитету. Губернатор поручил подготовить документы в кратчайший срок. В группу войдут министры, общественники, депутаты, неравнодушные жители города.
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Дмитрия Холина на должность главы Жигулевска в непростой для города период.
"Уверен, что его знания, опыт, энергия, его огромная работоспособность и настойчивость позволят объединить людей", - отметил глава региона.
"Жигулевск столкнулся с новыми вызовами, и произошло, на мой взгляд, некоторое разобщение. Сегодня мы только можем вспоминать то единство помыслов и целей, которое было когда-то в городе на протяжении многих лет", - отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров поблагодарил предыдущих глав Жигулевска - Владимира Классена, а также Сергея Балахонова, который руководил городом 18 лет: "Рассчитываю, что Сергей Григорьевич, безусловно, окажет поддержку, и его опыт, авторитет будет работать на новые цели и задачи".
Губернатор подчеркнул, что новому руководству Жигулевска предстоит наверстать упущенные позиции. По поручению губернатора в СО разрабатывается программа развития малых городов. Дмитрий Холин в этой работе принимал активное участие.
"Уверен, что при анализе и принятии решений, выборе пути развития городского округа вы будете учитывать стратегические задачи, которые определены Президентом страны, а также участие Жигулевска и всего региона в национальных проектах", - пожелал глава региона Дмитрию Холину.
К решению застарелых проблем Жигулевска Дмитрий Холин приступает с первых дней работы.
Дмитрий Азаров предложил новому главе города поселиться в доме по ул.Молодежной, который, ещё будучи новостроем, сразу стал аварийным. Главе предстоит вместе с жителями найти скорейшее решение вопроса, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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