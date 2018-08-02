Дмитрий Буташин: "Население, стратегия и кадры - это неразделимая тройка, которая должна обеспечить успех"

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"Для того чтобы стратегия была реализована, она должна быть не просто выработана, но и выстрадана. Она должна быть принята той совокупностью людей, которые живут на территории, - заявил он на прошедшей в Самаре стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона". - Дальше вопрос кадров, проектных команд, которые будут двигать отдельные проекты, включенные в стратегию, для того, чтобы все люди, вовлеченные в проект и живущие на территории, поверили в то, что происходит процесс изменений. Тогда все получится".При этом также важно не останавливаться в процессе реализации стратегии, отмечает он: "Принятое решение надо реализовывать, возможно, меняя в пути какие-то моменты, но проекты обязательно нужно реализовывать системно. Тогда инвесторы поверят, что с этой территорией можно работать, тогда будет системный успех вдлинную".Дмитрий Буташин напомнил слова Дмитрия Азарова о том, что стратегия развития разрабатывается в интересах каждого конкретного человека, проживающего на конкретной территории. Поэтому вовлечение населения, различных групп социальных групп чрезвычайно важно для того, чтобы заработала программа развития территории.Еще одна важная составляющая успешности стратегии - кадровая. "Мы очень любим разрабатывать стратегии, при этом не всегда четко формулируем, какие именно специалисты нам потребуются для того, чтобы планы не оказались прожектами. Поэтому население, стратегия и кадры, способные реализовать стратегию, - это неразделимая тройка, которая должна обеспечить успех. Я уверен, что в Самарской области под руководством Дмитрия Игоревича это может быть реализовано. Хотел бы пожелать Самарской области интересной и плодотворной работы", - заявил Дмитрий Буташин.Во вторник, 31 июля, в отеле Holiday Inn (Самара) подвели итоги стратегической сессии “Кадровая стратегия - достояние региона”.Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", "3К: Кадровая Корпоративная Культура" и "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего". В работе секций приняли участие глава региона, региональные и федеральные эксперты, общественники и многие активные жители региона.По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона. Одним из итогов работы сессии стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления "Сколково", а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.Это уже третья тематическая сессия за последний месяц, всего же до конца лета планируется провести семь сессий. Результатом их работы должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название "Стратегия лидерства". Инициатором такого формата работы над стратегией региона выступил Дмитрий Азаров.