Дмитрий Буташин: "Население, стратегия и кадры - это неразделимая тройка, которая должна обеспечить успех"
2 августа 2018 19:31
150
"Для того чтобы стратегия была реализована, она должна быть не просто выработана, но и выстрадана. Она должна быть принята той совокупностью людей, которые живут на территории, - заявил он на прошедшей в Самаре стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона". - Дальше вопрос кадров, проектных команд, которые будут двигать отдельные проекты, включенные в стратегию, для того, чтобы все люди, вовлеченные в проект и живущие на территории, поверили в то, что происходит процесс изменений. Тогда все получится".
При этом также важно не останавливаться в процессе реализации стратегии, отмечает он: "Принятое решение надо реализовывать, возможно, меняя в пути какие-то моменты, но проекты обязательно нужно реализовывать системно. Тогда инвесторы поверят, что с этой территорией можно работать, тогда будет системный успех вдлинную".
Дмитрий Буташин напомнил слова Дмитрия Азарова о том, что стратегия развития разрабатывается в интересах каждого конкретного человека, проживающего на конкретной территории. Поэтому вовлечение населения, различных групп социальных групп чрезвычайно важно для того, чтобы заработала программа развития территории.
Еще одна важная составляющая успешности стратегии - кадровая. "Мы очень любим разрабатывать стратегии, при этом не всегда четко формулируем, какие именно специалисты нам потребуются для того, чтобы планы не оказались прожектами. Поэтому население, стратегия и кадры, способные реализовать стратегию, - это неразделимая тройка, которая должна обеспечить успех. Я уверен, что в Самарской области под руководством Дмитрия Игоревича это может быть реализовано. Хотел бы пожелать Самарской области интересной и плодотворной работы", - заявил Дмитрий Буташин.
Во вторник, 31 июля, в отеле Holiday Inn (Самара) подвели итоги стратегической сессии “Кадровая стратегия - достояние региона”.
Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", "3К: Кадровая Корпоративная Культура" и "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего". В работе секций приняли участие глава региона, региональные и федеральные эксперты, общественники и многие активные жители региона.
По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона. Одним из итогов работы сессии стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления "Сколково", а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Это уже третья тематическая сессия за последний месяц, всего же до конца лета планируется провести семь сессий. Результатом их работы должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название "Стратегия лидерства". Инициатором такого формата работы над стратегией региона выступил Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 августа 2018 21:45
Чтобы избежать повторной кражи, музей планирует купить для всеобщего любимца ошейник с GPS. Социум
50
2 августа 2018 21:18
Их открыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. Социум
124
2 августа 2018 21:00
Приглашаем жителей и гостей Самары провести время в компании творческих коллективов губернии. Социум
142
Здравоохранение
2 августа 2018 17:32
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов. Здравоохранение
107
31 июля 2018 12:27
Там состоится прочтение лекции. Здравоохранение
166
31 июля 2018 11:24
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. Здравоохранение
166
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
295
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
613
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
385
Туризм
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
237
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
157
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
340
Образование
1 августа 2018 16:54
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе. Образование
287
30 июля 2018 13:05
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
301
30 июля 2018 11:59
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
282
Культура
2 августа 2018 12:50
Приглашают участников в возрасте от 18 до 35 лет. Культура
159
1 августа 2018 13:08
По планам ремонт рассчитан на две недели. Культура
177
1 августа 2018 10:19
Долгое время художник работал для себя, в стол, при этом занимаясь бизнесом. Культура
157
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
962
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1186
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1228
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
557
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
529
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1032
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
803
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
835
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1004
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1460
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1412
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3117
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2192
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3342
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
646
Мероприятия