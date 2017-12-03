Дмитрий Азаров запретил высаживать из общественного транспорта превысивших лимит поездок самарцев
3 декабря 2017 10:49
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Об этом стало известно на встрече временно исполняющего полномочия главы города Владимира Василенко с горожанами в субботу, 2 декабря. Прием проводился по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Напомним, что постановлением правительства Самарской области с ноября 2017 года установленный лимит поездок по социальным картам был увеличен с 60 до 90. При этом, если у жителя исчерпан установленный лимит, он и далее может совершать поездки по карте. Глава области Дмитрий Азаров дал распоряжение не высаживать пассажиров и не требовать с них оплаты. За этим тщательно проследит городская администрация.
Кроме того, в течении месяца департамент транспорта проводил мониторинг, который показал, что более 1300 самарцев не уложились в установленный лимит в 90 поездок. Среди них и жительница Ленинского района Наталья Сметанникова, которая пришла на прием в администрацию в субботу. Она возглавляет районную общественную организацию инвалидов и поэтому ей часто приходится навещать членов организации, сопровождать их во время поездок в больницу или в магазин. Женщина рассказала, что регулярно навещает свою пожилую маму и совершает другие личные поездки. По ее словам, 90 поездок хватает практически всем членам организации, которую она возглавляет, пишет "Самарская газета".
Владимир Василенко поручил руководителям транспортных предприятий, которые также присутствовали на встрече, еще раз побеседовать с кондукторами и рассказать им, как следует себя вести с пассажирами, превышающими лимит поездок.
Сейчас есть два пути разрешения ситуации. В качестве первого варианта предлагается предоставлять горожанам, превышающим лимит, денежные компенсации. Второй вариант, за который высказалось большинство жителей, увеличить лимит поездок за счет средств городского бюджета. Окончательное решение будет принято только после широкого общественного обсуждения.
Детальная проработка предложений по решению ситуации с учетом экономических расчетов у администрации займет две недели. До этого времени в администрации будет работать «горячая линия» по социальным картам. В случае возникновения вопросов по этому поводу можно обращаться по тел.: 207-70-11.
Фото: пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
Социум
3 декабря 2017 10:57
Сегодня такие кадры на вес золота. Социум
306
3 декабря 2017 10:49
За этим тщательно проследит городская администрация. Социум
152
2 декабря 2017 18:58
Социум
1495
Здравоохранение
2 декабря 2017 09:37
С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения. Здравоохранение
306
1 декабря 2017 11:10
Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку. Здравоохранение
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1 декабря 2017 09:58
В Роспотребнадзоре считают, что это позволяет снизить распространенность вируса. Здравоохранение
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