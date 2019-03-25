Дмитрий Азаров выступит с Посланием к жителям региона

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Мероприятие состоится в конференц-зале здания Правительства Самарской области.Трансляцию Послания главы региона, организованную «ГТРК-Самара», в прямом эфире можно будет увидеть на сайте регионального Правительства и телеканале «Губерния», а также в вечернее время на телеканале «Россия-24. Самара» и «ВАЗ ТВ», передает пресс-служба облправительства.