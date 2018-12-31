Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
31 декабря 2018 18:24
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Уважаемый Борис Александрович!
От имени Правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.
Мы глубоко скорбим о жертвах и искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве.
Самарский регион готов оказать всю возможную поддержку.
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