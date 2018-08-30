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Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье и коллегам Иосифа Кобзона

30 августа 2018 22:32
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Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях.
Примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Иосифа Давыдовича Кобзона, певца, Народного артиста СССР. Это был выдающийся человек, известный и всенародно любимый не только благодаря своему таланту, но и уникальным человеческим качествам – мужеству, порядочности, интеллигентности, патриотизму и твёрдой гражданской позиции.

На творчестве Иосифа Давыдовича выросли миллионы граждан Советского Союза, Российской Федерации, он воспитал сотни талантливых артистов и музыкантов.

Своим творчеством он поддерживал и воодушевлял бойцов в горячих точках, ради спасения людей без страха шёл на переговоры с террористами, искренне сопереживал каждому, кто обращался к нему со своей душевной болью.

Неоднократно он бывал с концертами в Самарской области, в Самаре. Убеждён – многие жители нашей области сегодня с тяжелым сердцем восприняли известие об этой утрате.

Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях. Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами этого замечательного человека мы скорбим о постигшей нас утрате.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров 
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Комментарии



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30 августа 2018  22:32
Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье и коллегам Иосифа Кобзона
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