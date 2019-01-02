Дмитрий Азаров выехал на лёд в Тольятти
2 января 2019 18:11
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"Отличный денёк сегодня был для прогулок! Так зарядился энергией утреннего январского утра, что решил доехать до Тольятти и ..«выйти на лёд». Точнее - выехать! Спасибо парням из "LADA SPORT " за поддержку!" - пишет губернатор в Твиттере.
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