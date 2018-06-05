Дмитрий Азаров встретился со школьниками - победителями акции "Губернаторский дневник"
5 июня 2018 14:23
Всю 4 четверть ребята старались получить в свои дневники как можно больше пятерок.
20 самых прилежных учеников со всей области пообщались с Дмитрием Азаровым и получили его подпись в дневники.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для него эта встреча очень важна.
"Я хочу просмотреть в глаза будущему Самарской области. Вижу, что будущее у нас очень симпатичное, умное и талантливое!", - подчеркнул он.
Глава региона поинтересовался у победителей конкурса, кем они хотят стать в дальнейшем.
Выяснилось, что предпочтения школьников самые разнообразные.
В будущем отличники учебы хотят стать врачами, химиками, логистами, специалистами в машиностроении и IT, связать свою жизнь с иностранными языками, проявить себя в спорте и творчестве.
Так, например, ученик 7 класса Новокуйбышевской школы № 3 Михаил Стрежнев увлечён робототехникой и уже работает над созданием робота-поводыря, который будет помогать слабовидящим людям ориентироваться в пространстве: обходить препятствия и различать цвета светофора.
Ученица 10 класса села Кашпир Дарья Корюкина планирует стать химиком, что не мешает ей сочинять рассказы. Дмитрий Азаров отметил, что развитию творческого начала способствует удивительная природа Приволжского, и посоветовал посетить музей-заповедник С.А.Есенина в Константиново.
В свою очередь, глава региона поделился с ребятами своими школьными воспоминаниями и рассказал о том, что больше всего внимания уделял математике и физике, но всегда любил историю и даже думал стать археологом.
"Пройдет совсем немного времени, и вы станете взрослыми, выучитесь, найдете профессию. И все, что есть на нашей прекрасной земле, будет находиться уже под вашей ответственностью, зависеть от того, насколько разумно, ответственно вы будете относиться к родной земле, к порученному делу. Наши успехи - это слагаемые одного большого успеха страны. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачи, с которыми могут справиться только люди ответственные, талантливые , работоспособные. И я уверен, что все у нас получится", - обратился Дмитрий Азаров к школьникам, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.
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