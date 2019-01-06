Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками центра "Ровесник"

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Воспитанники учреждения подготовили интересную программу с песнями и танцами для всех гостей, среди которых по традиции и губернатор СОДмитрий Азаров поддерживает центр в течение многих лет- будучи главой Самары, представляя область в Совете Федерации, и теперь - в должности губернатора региона. Он поблагодарил воспитанников центра "Ровесник" за отличный концерт и пожелал ребятам, чтобы 2019 год был успешным для каждого.Дружеское общение с воспитанниками центра продолжилось за чайным столом. Ребята сами напекли пирожков, сделали пиццу. Поговорили не только об учебе, но и о путешествиях. В 2018 году воспитанники побывали в Казани, Оренбурге, Нижнем Новгороде, а также на матчах ЧМ-2018 в Самаре.Ребята рассказали Дмитрию Азарову о том, что в этом году хотели бы побывать в Москве и на море. Глава региона пообещал помочь в организации таких поездок, а ещё пригласил воспитанников центра "Ровесник" посетить исторический парк "Россия моя история".Ребята задали Дмитрию Азарову немало вопросов - например, как добиться в жизни чего-то значимого? Глава региона ответил: важно не переставать учиться на протяжении всей жизни, читать книги, изучать историю России, быть ответственным человеком и всегда доводить начатое до конца.Дмитрий Азаров подчеркнул: достигать результата, справляться с задачами можно, только если есть команда единомышленников. А чтобы эта команда появилась, нужно уважительно относиться к людям, оправдывать их доверие."Главное - не лениться и не бездельничать. Если дал слово, то обязательно нужно сделать, что обещал", - посоветовал ребятам губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.