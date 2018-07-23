Дмитрий Азаров встретился с вице-президентом Всероссийского общества слепых Олегом Смолиным и руководством "Самараавтожгут"

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Обсуждались вопросы занятости людей с инвалидностью по зрению, а также поддержка проектов по социализации слепых и слабовидящих"Самараавтожгут" - уникальное для Самарской области предприятие.Более 50% его работников - инвалиды различных групп.Важная миссия предприятия - обучение, трудоустройство и социализация людей с ограниченными возможностями.Дмитрий Азаров поддерживал предприятие, ещё работая в должности главы Самары.В прошлом году предприятие благодаря участию главы региона получило поддержку 12,9 млн рублей. Олег Смолин обратился с просьбой продолжить субсидирование в рамках госпрограммы на постоянной основе. Это позволит ООО "Самараавтожгут" гораздо увереннее планировать финансовую и хозяйственную деятельность.Также речь шла о совместной работе предприятия с "АвтоВАЗом".Дмитрий Азаров подчеркнул, что на минувшей встрече с президентом "АвтоВАЗа" Ивом Каракадзанисом подтверждено сохранение достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках политики по локализации поставщиков.Еще один вопрос-реализация продукции предприятия, в частности, бахил, в медицинских учреждениях региона.В период работы Дмитрия Азарова мэром Самары этот вопрос был решён, однако сейчас вновь необходима поддержка.Также желательна реализация производимых товаров в торговых сетях.Глава региона подчеркнул, что работа по поддержке "Самараавтожгут" должна носить межведомственный характер: "Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия. Мы постоянно должны думать о таких предприятиях, это наша постоянная забота", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.