Дмитрий Азаров встретился с профсоюзным активом Самарской области
15 ноября 2017 23:53
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Глава региона отметил, что работники профсоюзов - неформальные лидеры коллективов, активно отстаивающие права работников. Социальная значимость организации огромна. Многие проблемы обозначены уже сегодня
Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов : "На территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тыс. первичных организаций и 600 тыс. человек. Численность профсоюзного актива федерации достигает 56 тыс. человек. Профсоюзные организации помогают решать вопросы с заработной платой, охраной труда, соблюдением трудового кодекса, юридической защитой трудящихся".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что власти и профсоюзы должны совместно работать над выработкой оптимальных решений, которые будут способствовать развитию экономики и отвечать интересам людей труда.
Затем глава региона поздравил присутствующих с наступающим праздником и предложил в рабочем режиме обсудить наиболее сложные вопросы.
Представитель аграрного сектора раскритиковал работу регионального минсельхоза. Это единственное министерство, которое не заключает отраслевое соглашение с профсоюзами. "Раз работа строится так, готов принять и кадровые решения", - заключил Дмитрий Азаров
Также врио губернатора жёстко раскритиковал действия властей Самары в транспортной сфере. По мнению главы региона, за последние годы финансовая ситуация в МП "Пассажиравтотранс" доведена до критической.
Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Антонина Гудкова отметила, что в 2018 году в списки на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы не попали очень значимые профессии — логопеды, социальные педагоги, дефектологи, психологи и ряд других. Её интересовало, есть ли возможность повысить зарплату этим специалистам, и продолжится ли практика поощрения лучших учителей за подготовку учащихся, добившихся высоких результатов на олимпиадах.
"У человека должен быть стимул. Ведь мы все в этом заинтересованы: если у каждого педагога будет такой талантливый ребенок — от этого все общество выиграет", - ответил глава региона.
На встрече Дмитрий Азаров поручил решить вопрос об установке памятника Почетному гражданину Самары, легендарному речнику Владимиру Пермякову. Профсоюз речников готов был реализовать идею за собственные средства еще три года назад. Но согласовать этот вопрос не получалось.
Встреча Дмитрия Азарова с лидерами профсоюзов продолжалась более двух часов. Глава региона дал ответы на все вопросы профсоюзных активистов. Было принято решение сделать такие встречи регулярными.
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