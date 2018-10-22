Дмитрий Азаров встретился с кандидатом на пост Председателя губдумы СО Геннадием Котельниковым
22 октября 2018 14:18
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Напомним, депутата областного парламента от партии «Единая Россия», председателя комитета по образованию и науке, ректора Самарского государственного медицинского университета выдвинули на этот пост на прошлой неделе – в рамках внеочередной партконференции.
В рамках встречи стороны обсудили первоочередные вопросы дальнейшего взаимодействия регионального Правительства и Самарской губернской думы в случае, если Геннадия Котельникова изберут спикером регионального парламента.
«Рассчитываю, что вы выстроите нужное взаимодействие, результативную работу губернской думы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конструктив останется важной составляющей в работе депутатского корпуса, несмотря на политические предпочтения».
Губернатор выразил уверенность в том, что работа депутатов будет по-прежнему строиться исключительно в интересах избирателей – всех жителей Самарской области.
«Работа законодательной и исполнительной власти заключается в том, чтобы принимать стратегические решения для региона, в интересах людей, для улучшения их качества жизни», – подчеркнул депутат. Геннадий Котельников также отметил, что среди основных направлений работы – исполнение Указов Президента России Владимира Путина и решение задач, которые были обозначены Губернатором в послании депутатам губернской думы и жителям региона, передает пресс-служба облправительства.
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