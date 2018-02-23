Дмитрий Азаров встретился с главным внештатным гематологом страны Александром Румянцевым
23 февраля 2018 21:24
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Александр Румянцев рассказал, что в течение дня он посетил Самарский государственный медицинский университет, встретился с персоналом Самарской городской детской клинической больнице№1 им. Н.Н. Ивановой.
«Я посмотрел, как организована работа на медицинских объектах города и от некоторых из них нахожусь в восхищении. С первой детской больницей мы работает вместе над проблемами онкологии и гематологии почти 30 лет. Мы обсудили с персоналом проблемные вопросы. В Самаре также работает один из лучших онкологических диспансеров, который сделан по уникальному проекту. Здесь работают выдающиеся ученики многих наших ученых», - оценил работу медучреждений Александр Румянцев.
Также главный внештатный гематолог отметил, что в Самаре ведется строительство одного из уникальных проектов государственно-частного партнерства, госпиталя «Мать и Дитя».
«Это клиника высоких технологий, где будут проводиться оперативные вмешательства при инсультах и инфарктах миокарда. Также здесь будут заниматься репродуктивным здоровьем женщин, в том числе будут проводить генетически контролируемо ЭКО. Хочу сказать, что проект «Мать и дитя» -удивительная совместная работа администрации области и медиков», - отметил Александр Румянцев.
Дмитрий Азаров со своей стороны поблагодарил Александра Румянцева за оказанное внимание Самарскому региону.
«Александр Григорьевич уже 40 лет является ведущим специалистом по целому ряду направлений. У него много учеников и последователей. Приезд Александра Григорьевича и его оценка здравоохранения региона очень важны для нас. Те вопросы, которые Александр Григорьевич отметил, как требующие внимания власти, будут проработаны. Рассчитываю, что по большинству из них мы найдем совместное решение», - сказал Дмитрий Азаров.
Также глава региона отметил, что сегодня большинство существующих региональных программ по разным отраслям будут корректироваться. Медицинская сфера здесь не исключение.
«Сферу здравоохранения тоже нужно корректировать. Мы получаем много обращений от граждан по поводу качества и сроков оказания медицинских услуг. Запросы людей на высокотехнологичную медицинскую помощь постоянно растут. Именно в системе управления здравоохранения нам предстоит еще очень много потрудиться, и те советы, которые Александр Григорьевич высказал, для нас очень важны», - заключил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Андрей Савельев/Волга Ньюс
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