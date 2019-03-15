Дмитрий Азаров встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»

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В четверг,, в Сочи, в парке науки и искусства «Сириус», состоялось официальное открытие финала Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». До 17 марта 300 участников ожидают не только серьезные конкурсные испытания, но и встречи с наставниками – лучшими управленцами России. Свое согласие стать наставником дал и губернатор Самарской областиЧесть региона на финальном этапе защищают шесть человек – из Самары, Тольятти, Отрадного и Новокуйбышевска. Это один из лучших результатов в ПФО.Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей». Он венчает собой целую систему по отбору и поддержке талантливых и энергичных граждан, созданную по поручению главы государства. «Наш Президент много раз говорил о том, что главное богатство нашей страны – это люди, а главная задача государства – создать условия для развития и реализации этого таланта», – отметил на открытии Первый заместитель руководителя Администрации Президента. – Этому посвящена целая система кадровых проектов, начиная с центров обучения «Сириус», управленческих конкурсов для школьников и студентов, завершая конкурсом «Лидеры России».В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 230 тысяч человек, а в финал вышли 300 управленцев. «Это люди, которые совершили главную победу – победу над своей ленью и своим страхом», – констатировал Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что собравшиеся в зале представляют управленческое будущее станы, именно они будут двигать экономику регионов, развивать частный и государственный бизнес. «Только за время полуфиналов партнеры и наставники конкурса провели более тысячи собеседований с кандидатами – на работу и обучение. За вас идет хорошая, жесткая конкуренция. Это правильно. Это очень важно. На самом деле, именно это и создает системой открытых конкурсов наш Президент, чтобы у талантливых людей была возможность самореализации, чтобы все эти возможности перед вами были открыты», – подчеркнул Сергей Кириенко.В этом году конкурс носит яркую социальную направленность. Помимо прохождения тестов, каждый финалист должен был представить комиссии социальный проект. В итоге свет увидели сотни полезных инициатив по экологии, поддержке доноров, помощи малоимущим и многодетным семьям. «Проекты «Сердце лидера», которые реализовывались в рамках конкурса, сделали жизнь более 10 тысяч человек в нашей стране лучше, качественнее, эти люди получили реальную пользу», – отметил руководитель конкурса, Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»В Самарской области к конкурсу относятся с особым вниманием. Дмитрий Азаров регулярно встречается с полуфиналистами и финалистами конкурса, при поддержке главы региона многие из них вовлечены в проектную деятельность в разных сферах развития области. В этом году Дмитрий Азаров является одним из наставников «Лидеров». В группу Губернатора области записались не только самарцы, но и представители других субъектов России.Как и в прошлом году, Самарскую область представляют шесть человек. Все они выходцы из разных сфер бизнеса – строительство, автомобилестроение, добыча нефти и газа, транспорт. Первая запись в трудовой книжке– «Плотник-бетонщик». Молодой человек из поселка Рощинский вспоминает, что приходилось вставать в 5.30, чтобы на попутках добраться до строительной площадки. «А что было делать? Я только что пришел из армии, за плечами – колледж. Пришлось зарабатывать на учебу в вузе. И, конечно, на подарки любимой девушке», – делится Сергей. Через несколько лет он освоил специальность инженера по техническому надзору, потом было участие в строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и руководство проектом по строительству 45-тысячного стадиона к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. По мнению Сергея, конкурс дает шанс изменить себя, получить новые компетенции и навыки, вырасти как специалисту. «Это возможность доказать, что ты настоящий лидер и достойный представитель своего региона», – отметил финалист конкурса.27-летний тольяттинецполучил образование в Высшей школе экономики в Москве, но потом вернулся в родной город, чтобы быть ближе к родителям. «Моя первая серьезная работа – специалист по закупкам в компании Renault. Там я принял участие в запуске проекта LADA Vesta – это полтора года жизни, которые изменили меня как человека и профессионала», – рассказывает Илья. Сейчас он возглавляет отдел по закупкам на заводе по производству автокомпонентов и на равных общается с опытными топ-менеджерами и производственниками. «Неважно, сколько тебе лет, важно, чего ты стоишь в своей профессии», – констатирует Илья.От конкурса участники ждут взаимодействия и общения с единомышленниками. «Это уникальная площадка, где мы можем пообщаться с коллегами без «двойного дна», не преследуя коммерческих целей», – говорит еще один уроженец Тольятти. Он работал в Москве и Калининграде, где занимался программами обучения для школьников. Вернувшись в Тольятти, пришел в компанию «Робола», где из специалиста по маркетингу вырос до генерального директора.Участники признаются, что не ставят целей сменить работу или получить более высокую должность. «Хочется измерить собственные возможности, понять, смогу ли я научиться чему-то новому», – признается менеджер по развитию бизнеса ООО «Марс». За десять лет работы руководителем он успел поработать с разными командами и уверен, что взаимоуважение и честность помогут найти общий язык в любом коллективе. «Я открыт для новых проектов, главное, чтобы был интерес к делу и команде, которая над ним работает. Такая синергия дает хороший результат», – уверен Валерий.Общение и личный рост – важная, но не единственная мотивация к участию в конкурсе. Статус лидера поможет участникам повлиять на судьбу родного города и региона, сделать жизнь своих земляков более комфортной и благополучной. Уроженец Отрадногоуже несколько лет живет на Севере. Под его контролем находится весь процесс добычи газа на Тазовском месторождении, одном из крупнейших в Западной Сибири. «Я никогда не забывал о своей малой родине. Поэтому для меня принципиально важным было участвовать именно от Самарской области, – говорит Алексей. – губернатор Дмитрий Азаров уделяет большое внимание участникам конкурса. Поэтому я буду рад, если мои знания и силы помогут региону и городу развиваться».Власти губернии предоставляют лидерам большие возможности для сотрудничества. Конкурсанты уже разработали несколько проектов по поддержке талантливых и инициативных жителей региона – таких как «Кадросфера» и молодежный кадровый резерв. Кроме того, один из финалистов первого конкурсавозглавил департамент по делам молодежи регионального Правительства, а сейчас является заместителем министра образования и науки – руководителем департамента по делам молодежи.«Дмитрий Игоревич – сам выпускник программы по подготовке управленческого резерва, – говорит финалист, сотрудник Куйбышевской железной дороги. – Он прекрасно понимает, чего стоят испытания, которые мы здесь проходим, и реально оценивает уровень финалистов и полуфиналистов, представляющих область. В губернии есть масса социальных и общественных проектов, где необходимо приложить силы».В первый же день финала губернатор встретился с конкурсантами от Самарской области. А уже вечером Дмитрий Азаров вместе с главами других регионов принял участие в панельной дискуссии о роли лидеров в решении задач, стоящих перед регионами и страной.Отвечая на вопрос о формировании управленческой команды, Дмитрий Азаров отметил, что процесс продолжается по сей день. «В моей команде есть не только люди, с которыми мы работаем уже двадцать лет, но и те, кто приходят впервые. Благодаря таким конкурсам, как «Лидеры России», в моем поле зрения постоянно появляются руководители, достойные внимания», – сказал губернатор. Он подчеркнул: придя к власти, старался не принимать поспешных управленческих решений. «Я рассказал коллегам о принципах и задачах, на которых будет строиться наша работа, и дал возможность каждому проявить себя. Кто-то ушел сразу, многие попытались соответствовать, и у них это получилось», – отметил глава региона.В ближайшее время для подбора кадров на высшие посты в региональном Правительстве будут применяться открытые конкурсные процедуры. «Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих к участию», – заявил Дмитрий Азаров.Сегодня Глава региона примет участие в оценочных процедурах, предложит участникам кейсы и вопросы для командной работы. Также Дмитрий Азаров встретится с теми участниками конкурса, которые выбрали его своим наставником, передает пресс-служба облправительства.