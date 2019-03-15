Дмитрий Азаров встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»
15 марта 2019 16:49
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Честь региона на финальном этапе защищают шесть человек – из Самары, Тольятти, Отрадного и Новокуйбышевска. Это один из лучших результатов в ПФО.
Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей». Он венчает собой целую систему по отбору и поддержке талантливых и энергичных граждан, созданную по поручению главы государства Владимира Путина. «Наш Президент много раз говорил о том, что главное богатство нашей страны – это люди, а главная задача государства – создать условия для развития и реализации этого таланта», – отметил на открытии Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. – Этому посвящена целая система кадровых проектов, начиная с центров обучения «Сириус», управленческих конкурсов для школьников и студентов, завершая конкурсом «Лидеры России».
В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 230 тысяч человек, а в финал вышли 300 управленцев. «Это люди, которые совершили главную победу – победу над своей ленью и своим страхом», – констатировал Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что собравшиеся в зале представляют управленческое будущее станы, именно они будут двигать экономику регионов, развивать частный и государственный бизнес. «Только за время полуфиналов партнеры и наставники конкурса провели более тысячи собеседований с кандидатами – на работу и обучение. За вас идет хорошая, жесткая конкуренция. Это правильно. Это очень важно. На самом деле, именно это и создает системой открытых конкурсов наш Президент, чтобы у талантливых людей была возможность самореализации, чтобы все эти возможности перед вами были открыты», – подчеркнул Сергей Кириенко.
В этом году конкурс носит яркую социальную направленность. Помимо прохождения тестов, каждый финалист должен был представить комиссии социальный проект. В итоге свет увидели сотни полезных инициатив по экологии, поддержке доноров, помощи малоимущим и многодетным семьям. «Проекты «Сердце лидера», которые реализовывались в рамках конкурса, сделали жизнь более 10 тысяч человек в нашей стране лучше, качественнее, эти люди получили реальную пользу», – отметил руководитель конкурса, Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В Самарской области к конкурсу относятся с особым вниманием. Дмитрий Азаров регулярно встречается с полуфиналистами и финалистами конкурса, при поддержке главы региона многие из них вовлечены в проектную деятельность в разных сферах развития области. В этом году Дмитрий Азаров является одним из наставников «Лидеров». В группу Губернатора области записались не только самарцы, но и представители других субъектов России.
Как и в прошлом году, Самарскую область представляют шесть человек. Все они выходцы из разных сфер бизнеса – строительство, автомобилестроение, добыча нефти и газа, транспорт. Первая запись в трудовой книжке Сергея Пичушкина – «Плотник-бетонщик». Молодой человек из поселка Рощинский вспоминает, что приходилось вставать в 5.30, чтобы на попутках добраться до строительной площадки. «А что было делать? Я только что пришел из армии, за плечами – колледж. Пришлось зарабатывать на учебу в вузе. И, конечно, на подарки любимой девушке», – делится Сергей. Через несколько лет он освоил специальность инженера по техническому надзору, потом было участие в строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и руководство проектом по строительству 45-тысячного стадиона к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. По мнению Сергея, конкурс дает шанс изменить себя, получить новые компетенции и навыки, вырасти как специалисту. «Это возможность доказать, что ты настоящий лидер и достойный представитель своего региона», – отметил финалист конкурса.
27-летний тольяттинец Илья Панин получил образование в Высшей школе экономики в Москве, но потом вернулся в родной город, чтобы быть ближе к родителям. «Моя первая серьезная работа – специалист по закупкам в компании Renault. Там я принял участие в запуске проекта LADA Vesta – это полтора года жизни, которые изменили меня как человека и профессионала», – рассказывает Илья. Сейчас он возглавляет отдел по закупкам на заводе по производству автокомпонентов и на равных общается с опытными топ-менеджерами и производственниками. «Неважно, сколько тебе лет, важно, чего ты стоишь в своей профессии», – констатирует Илья.
От конкурса участники ждут взаимодействия и общения с единомышленниками. «Это уникальная площадка, где мы можем пообщаться с коллегами без «двойного дна», не преследуя коммерческих целей», – говорит еще один уроженец Тольятти Роман Рожков. Он работал в Москве и Калининграде, где занимался программами обучения для школьников. Вернувшись в Тольятти, пришел в компанию «Робола», где из специалиста по маркетингу вырос до генерального директора.
Участники признаются, что не ставят целей сменить работу или получить более высокую должность. «Хочется измерить собственные возможности, понять, смогу ли я научиться чему-то новому», – признается менеджер по развитию бизнеса ООО «Марс» Валерий Обломков. За десять лет работы руководителем он успел поработать с разными командами и уверен, что взаимоуважение и честность помогут найти общий язык в любом коллективе. «Я открыт для новых проектов, главное, чтобы был интерес к делу и команде, которая над ним работает. Такая синергия дает хороший результат», – уверен Валерий.
Общение и личный рост – важная, но не единственная мотивация к участию в конкурсе. Статус лидера поможет участникам повлиять на судьбу родного города и региона, сделать жизнь своих земляков более комфортной и благополучной. Уроженец Отрадного Алексей Артамонов уже несколько лет живет на Севере. Под его контролем находится весь процесс добычи газа на Тазовском месторождении, одном из крупнейших в Западной Сибири. «Я никогда не забывал о своей малой родине. Поэтому для меня принципиально важным было участвовать именно от Самарской области, – говорит Алексей. – губернатор Дмитрий Азаров уделяет большое внимание участникам конкурса. Поэтому я буду рад, если мои знания и силы помогут региону и городу развиваться».
Власти губернии предоставляют лидерам большие возможности для сотрудничества. Конкурсанты уже разработали несколько проектов по поддержке талантливых и инициативных жителей региона – таких как «Кадросфера» и молодежный кадровый резерв. Кроме того, один из финалистов первого конкурса Сергей Бурцев возглавил департамент по делам молодежи регионального Правительства, а сейчас является заместителем министра образования и науки – руководителем департамента по делам молодежи.
«Дмитрий Игоревич – сам выпускник программы по подготовке управленческого резерва, – говорит финалист, сотрудник Куйбышевской железной дороги Александр Мыздарин. – Он прекрасно понимает, чего стоят испытания, которые мы здесь проходим, и реально оценивает уровень финалистов и полуфиналистов, представляющих область. В губернии есть масса социальных и общественных проектов, где необходимо приложить силы».
В первый же день финала губернатор встретился с конкурсантами от Самарской области. А уже вечером Дмитрий Азаров вместе с главами других регионов принял участие в панельной дискуссии о роли лидеров в решении задач, стоящих перед регионами и страной.
Отвечая на вопрос о формировании управленческой команды, Дмитрий Азаров отметил, что процесс продолжается по сей день. «В моей команде есть не только люди, с которыми мы работаем уже двадцать лет, но и те, кто приходят впервые. Благодаря таким конкурсам, как «Лидеры России», в моем поле зрения постоянно появляются руководители, достойные внимания», – сказал губернатор. Он подчеркнул: придя к власти, старался не принимать поспешных управленческих решений. «Я рассказал коллегам о принципах и задачах, на которых будет строиться наша работа, и дал возможность каждому проявить себя. Кто-то ушел сразу, многие попытались соответствовать, и у них это получилось», – отметил глава региона.
В ближайшее время для подбора кадров на высшие посты в региональном Правительстве будут применяться открытые конкурсные процедуры. «Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих к участию», – заявил Дмитрий Азаров.
Сегодня Глава региона примет участие в оценочных процедурах, предложит участникам кейсы и вопросы для командной работы. Также Дмитрий Азаров встретится с теми участниками конкурса, которые выбрали его своим наставником, передает пресс-служба облправительства.
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