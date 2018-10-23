Дмитрий Азаров встретился с дольщиками проблемных объектов строительства
23 октября 2018 16:03
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Сегодня на повестке четыре долгостроя (Самара).
Во встрече традиционно участвуют представители инициативных групп, застройщики, руководство регионального Минстроя, силовые ведомства.
Открывая встречу, Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов губдумы за принятие изменений в бюджет СО, позволяющих выделить допсредства на завершение проблемных объектов строительства.
53,2 млн будет выделено юридическим, физическим лицам, ИП на возмещение затрат по застройке проблемных объектов.
Ещё 33,7 млн. рублей планируется направить на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию жилищного строительства.
Средства выделены за счёт экономии рег. бюджета.
"Мы стараемся при первой возможности изыскивать средства на решение проблем дольщиков,"- подчеркнул Дмитрий Азаров.
Изменения позволят достроить и сдать 16-этажный МКД на ул. Сов.Армии и МКД по ул. Революционной. Когда эти объекты будут приняты в эксплуатацию, жильё получат 322 семьи.
Основной доклад о ходе работы с дольщиками представил Александр Баландин. Только за 2018 год удалось удовлетворить в правах
852 дольщика. К концу года задача, поставленная Дмитрием Азаровым по решению проблем 1100 дольщиков - будет решена, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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