Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Волжского района

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Главной темой стало обсуждение стратегических планов развития района.Глава региона отметил, что здесь уникальные возможности - район расположен около Самары, города-миллионника, и это даёт дополнительные стимулы к развитию.Сейчас муниципалитеты региона меняют и разрабатывают стратегию развития."Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи, и вместе достигать их. Когда люди становятся соучастниками обсуждений планов, они становятся соратниками, соработниками при реализации задач", - отметил Дмитрий Азаров.Программа долгосрочного развития будет обсуждаться с людьми на каждом этапе, потому что без вовлечения жителей района велика вероятность ошибиться, подчеркнул глава региона. Нужно решить задачи, поставленные Президентом РФ.Основная задача - улучшение качества жизни каждого человека.Успешное развитие Волжского района, в частности, Южного города, требует постоянного внимания.Нужно строить инфраструктуру для растущего населения, социальные объекты, важно создавать рабочие места. И это, в том числе, вопрос привлечения инвестиций.Глава региона отметил, что, создавая условия для развития легального бизнеса, нужно бороться с теневым.В нем занято 20% населения области.Дмитрий Азаров уверен, что в решении этого и других вопросов помогут активные и неравнодушные люди - председатели ТОС, общественные организации."Я готов работать одной командой, понимая важность взаимодействия населения и власти. Нужно выработать совместные решения, слабых звеньев быть не должно, - подчеркнул глава региона. - Любое слабое звено приведет к поражению, как в футболе: мяч пропустил один, а страдает команда".Обсуждая перспективы развития Волжского района, жители обозначили первоочередные проблемы.Одна из актуальных почти для всех сел - качество питьевой воды.Дмитрий Азаров отметил необходимость привлечения частных инвестиций, подготовки заявок для участия в госпрограммах.С вопросом о водоснабжении выступил и житель Рощинского. Для хорошего водоснабжения требуется дополнительно 5 новых скважин. Потенциальный инвестор, по словам главы района, найден, и работы будут завершены к отопительному сезону. Но при этом выяснилось, что торги еще не объявлены.Глава региона раскритиковал работу местных чиновников. "Если торги еще не объявлены, зачем вы даете пустые обещания людям?", - обратился Дмитрий Азаров к главе района.На торги уйдет 45 дней, затем начнутся работы. А значит, срок, названный главой района, заведомо нереалистичный.Также на встрече обсудили вопросы реконструкции школ, модернизации поликлиник и наличие отделений скорой помощи.Дмитрий Азаров подчеркнул, что в бюджете 2019 года предусмотрены значительные средства на социальные объекты.В завершении встречи Глава региона поблагодарил жителей за активность, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.