Дмитрий Азаров вручил сотрудникам полиции памятные знаки "За участие в проведении Чемпионата мира по футболу в Самаре"

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Дмитрий Азаров вручил отличившимся сотрудникам памятные знаки "За участие в проведении Чемпионата мира по футболу в Самаре"."В обеспечении безопасности при проведении ЧМ-2018 в Самарской области вы внесли решающую роль. Огромная работа проделана. Отдельно хочу отметить четкую организацию несения службы и отдыха" - сказал глава региона.Он отметил профессионализм и корректность личного состава МВД:"Нам удалось обеспечить безопасность людей. То, что гости на территории региона чувствовали себя комфортно, сложилось ощущение полного гостеприимства и безопасности - результат вашей работы"."В обеспечении безопасности при проведении ЧМ-2018⁠ ⁠ в Самарской области вы внесли решающую роль. Огромная работа проделана. Отдельно хочу отметить четкую организацию несения службы и отдыха", - отметил Дмитрий Азаров.