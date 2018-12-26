Дмитрий Азаров вручил региональные и государственные награды жителям области

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Конец года - время подведения итогов, и сегодня губернаторвручил региональные и государственные награды многодетным родителям, соцработникам, врачам, инженерам, строителям, преподавателям - всем, кто ежедневно трудится на благо родного региона и страны.«Благодарю вас за труд, за результаты, которые в этом году мы вместе достигли. Перед регионом стояли очень ответственные задачи мирового масштаба и государственной важности. Благодаря энергии, добросовестному труду, таланту жителей СО, у нас все получилось. Со всеми главными задачами в этом году мы справились. И, конечно же, ваш вклад в эти успехи в том, что регион преумножает славу былых лет, что наша страна развивается и развивается успешно. Самарская область возвращает себе традиции лидерства», - отметил Дмитрий Азаров.