Дмитрий Азаров вручил почетный знак "За труд во благо земли Самарской" Леониду Ставицкому

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Глава регионавручил заместителю министра строительства и ЖКХ РФпочетный знак "За труд во благо земли Самарской".Леонид Оскарович внес неоценимый вклад в строительство стадиона "Самара Арена" и подготовку региона к проведению игр Чемпионата Мира."Самарский стадион - один из самых сложных по конструктиву, по архитектуре, по инженерии. По ходу строительста пришлось несколько раз корректировать проектную документацию, это влияло на сроки выполнения работ, - рассказал Леонид Ставицкий.Хочу сказать самые добрые слова о региональной команде. Глава региона каждый день проводил совещания по теме строительства.И когда я, как руководитель штаба, проводил свои совещания, он всегда был рядом", - отметил Леонид Ставицкий" Как любое творение, стадион создавался сердцем, это был не просто физический труд. Все, что было построено к чемпионату мира — уникально", - считает заместитель министра. - Я очень рад, что стадион действительно востребован. Место было выбрано правильно.Стадион - это точка роста, придающая новый импульс всей территории. Я видел много раз - когда в городе создается спортивное ядро, вокруг него все расцветает", - рассказал Леонид Ставицкий. - Каждый раз, предлагая какую-то новую сверхзадачу, Президент вокруг нее объединяет нацию, и, в результате, все получается. Не важно, строим ли мы Керченский мост, готовимся ли к Олимпиаде в Сочи или создаем космодромы. Это все - национальная идея. Это то, что нас всех объединяет""Я хочу вас искренне поблагодарить за ту помощь, которую вы оказали региону при подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Вы очень многое сделали для того, чтобы стадион «Самара Арена» был сдан и радушно принял наших гостей со всей планеты. Сегодня он является одним из самых посещаемых стадионов Российской футбольной премьер-лиги. Было многое сделано и по остальным объектам инфраструктуры. Все это навсегда останется на территории Самарской области и будет на протяжении многих десятилетий служить жителям", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.