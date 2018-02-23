Дмитрий Азаров вручил памятные знаки участникам Парада Памяти

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Торжественную церемонию возложения начал глава региона, вместе с ним - ветераны Великой отечественной войны, фронтовики, труженики тыла.Общественные организации, военно-патриотические клубы, школьники и студенты, политические объединения – в День Защитника Отечества в едином строю. В возложении приняли участие больше 1,5 человек.Здесь же, глава региона вручил участникам Парада Памяти 2017 года первые памятные знаки «В память военного Парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 г». Первые памятные знаки - старшим военных парадных расчетов, которые маршем в парадном строю прошли 7 ноября 2017 года по площади Куйбышева - это расчеты 2-ой общевойсковой армии, МЧС, ГУФСИН, МВД, кадетские подразделения. Дмитрий Азаров поблагодарил за работу по патриотическому воспитанию и участие в Параде Памяти.Парад Памяти в Самарской области проходит с 2011 в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба "ЕР" - Самара.