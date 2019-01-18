Дмитрий Азаров вручил награды лучшим журналистам губернии
18 января 2019 00:15
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В этом году формат конкурса, который проводится в Самарской области с 2013 года, несколько изменился. Раньше победителей определяли по двум направлениям – «Журналистика: мастерство, призвание, профессия» в семи номинациях и «Актуальная тема» в 12 номинациях. В 2018 году конкурс проводился уже в формате индивидуального соревнования журналистов «Профессия – журналист» и в формате соревнования редакций муниципальных средств массовой информации «Медиа профи».
В разделе «Профессия – журналист» участвовали представители 19 профессий в сфере массовой информации. В конкурсе по направлению «Медиа профи» соревновались исключительно редакции СМИ малых городов и муниципальных районов Самарской области. Если раньше в одной номинации было несколько призовых мест, то теперь – по одному на каждую. Это существенно повысило конкуренцию среди соискателей и сделало победу еще более престижной. Кроме того, были учреждены специальные призы Главы региона для особо значимых и социально важных работ.
Поздравляя журналистов, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 2018 год был ознаменован важнейшими событиями для всей страны и региона: выборы Президента РФ, Чемпионат мира по футболу и многое другое. «Хочу вас поблагодарить за совместно прожитый год. Он был действительно ярким, успешным, победным, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы не только успешно справились в 2018 году с теми задачами, которые стояли перед Самарской областью, но и создали серьезный задел для будущих успехов. Мы не можем останавливаться на достигнутом».
Впереди у журналистов еще больше работы, ведь перед регионом в этом году стоят не менее масштабные задачи. Например, участие Самарской области в национальных проектах, основанных на основе майского Указа Главы государства и открытие в Самаре суда кассационной инстанции. «Я уверен, что во многом задел на этот год удалось создать благодаря вашей работе, тому позитивному информационному фону, который вы создаете, вашей активности в обличении недоработок и недостатков, и тому объединению, которое произошло в обществе», – сказал губернатор.
Также лава региона поздравил Самарскую областную организацию Союза журналистов России, которой в 2018 году исполнилось 100 лет. Вот уже много лет бессменным председателем организации остается Ирина Цветкова.
«Мне сегодня хотелось бы от имени всех коллег поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку, которую вы всегда оказывали нашей организации», – сказала Ирина Цветкова.
Затем Глава региона и председатель областного Союза журналистов приступили к торжественной церемонии. Постановлением Губернатора почетным званием «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» была награждена Галина Набатова – главный редактор Большечерниговской районной газеты «Степной маяк». Обладателем почетного знака «За заслуги в развитии ветеранского движения» стал член совета ветеранов областного Союза журналистов России Валерий Штепо.
Главную премию «Золотое перо Губернии» получили: заместитель редактора газеты «Волжская коммуна» Ирина Подлесова, главный редактор телеканала «Самара-ГИС» Елена Орлова, корреспондент ГТРК «Самара» Ольга Федорова.
Премию в номинации «Дебют» получила Евгения Васина – корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда в Самаре». За серию материалов, вскрывающих недостатки в социальной сфере, премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова» получила Анна Шепелева – специальный корреспондент самарского филиала «Российской газеты». Премия «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой» вручена Ирине Денисовой – генеральному директору тольяттинской телекомпании ООО «Лада Медиа». Премия «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова досталась музыкальному обозревателю «Свежей газеты. Культура» Дмитрию Дятову – за глубину и компетентность освещения культурной жизни региона. Главный редактор газеты «Право» – Татьяна Симдянова – награждена премией «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой.
По итогам конкурса на призы Губернатора Самарской области по направлению «Профессия – журналист» победителями стали:
Айна Утибаева, Издательский дом «Комсомольская правда» – номинация «Лучший выпускающий редактор периодического печатного издания»;
Дмитрий Быков, газета «Волжская коммуна» – номинация «Лучший репортер периодического печатного издания»;
Юлия Кочетова, «Социальная газета» – номинация «Лучший репортер периодического печатного издания»;
Армен Арутюнов, газета «Волжская коммуна» – номинация «Лучший обозреватель периодического печатного издания»;
Сабрина Самедова, газета «КоммерсантЪ-Волга» – номинация «Лучший обозреватель периодического печатного издания»;
Владимир Котмишев, газета «Волжская коммуна» – номинация «Лучший фотообозреватель периодического печатного издания»;
Илья Сульдин, «Самарская газета» – номинация «Лучший автор специального проекта в периодическом печатном издании»;
Александр Кобыльсков, телерадиокомпания «Губерния» – номинация «Лучший шеф-редактор телевизионной информационной программы»;
Евгений Курдов, телерадиокомпания «ТЕРРА» – номинация «Лучший автор информационно-аналитической телевизионной программы»;
Даниил Беленин, ГТРК «Самара» – номинация «Лучший репортер телевизионной программы»;
Даниил Лучко, телеканал «Самара-ГИС» – номинация «Лучший репортер телевизионной программы»;
Евгений Черемин, «ЛАДА-МЕДИА» г.о. Тольятти – номинация «Лучший телеоператор»;
Сергей Анненков, ГТРК «Самара» – номинация «Лучший телеоператор»;
Яна Коромыслова, «ЛАДА-МЕДИА» г.о. Тольятти – номинация «Лучший ведущий телевизионной программы»;
Ольга Басенина, ГТРК «Самара» – номинация «Лучший режиссер телевизионных программ»;
Анастасия Зубарева, телерадиокомпания «Губерния» – Номинация «Лучший автор специального проекта на телеканале»;
Антон Черепок, Издательский дом «Комсомольская правда» – номинация. «Лучший шеф-редактор информационной радиопрограммы»;
Юрий Медведев, телерадиокомпания «Губерния» – номинация «Лучший автор (ведущий) информационной радиопрограммы»;
Татьяна Плотникова, городской информационный портал «63.ru» – номинация «Лучший шеф-редактор информационного интернет-издания»;
Мария Драпеза, портал «Волга-Ньюс» – номинация «Лучший репортер информационного интернет-издания»;
Екатерина Елизарова, «Самарская газета», портал sgpress.ru – номинация «Лучший фотообозреватель информационного интернет-издания»;
Екатерина Ершова, «Самарская газета», портал sgpress.ru – номинация «Лучший автор специального проекта в информационном интернет-издании»;
Кирилл Каримов, Издательский дом «Комсомольская правда» – номинация «Лучший SMM-специалист».
По направлению «Медиа-профи» призы Губернатора Самарской области получили:
редакция городской газеты «Чапаевский рабочий» – номинация «Новое качество жизни»;
редакция телерадиокомпании «Отрадный» – номинация «Малые города – большие возможности»;
редакция Кинель-Черкасской районной газеты «Трудовая жизнь» – номинация «Новая жизнь села»;
редакция Сергиевской телерадиокомпании «Радуга-3» – номинация «Спорт»;
редакцию «Рабочая трибуна», город Отрадный — номинация – «Развитие территорий»;
редакция газеты «Волжские вести», город Сызрань – номинация «Проект года»;
редакция Большеглушицкой телекомпании «Пульс» – номинация «Тема года»;
редакцией газеты «Город Н-ск.2000», город Новокуйбышевск – номинация «Верность читателю»;
редакция портала «Город Н-ск.63.ru», город Новокуйбышевск – номинация «Решаем проблему вместе».
Специальные призы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получил: Данил Рыбалко как автор и ведущий специального проекта ГТРК «Самара» к юбилею областного телевидения, программа «6:0 в нашу пользу». В копилку ГТРК отправился еще один спецприз Главы региона – награда досталась Роману Лямшину за победу в одном из самых престижных телевизионных конкурсов «ТЭФИ-регион 2018» в номинации «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников» информационной программы «Вести-Самара». Так же специальным призом была награждена Ксения Маянова, портал «Сити-трафик».
Отдельным специальным призом посмертно был награжден редактор отдела «Власть и политика» областной газеты «Волжская коммуна» Максим Ромашов, чья жизнь трагически оборвалась 23 декабря 2018 года. Коллеги почтили его память минутой молчания.
«За ваши яркие репортажи, работы, эмоции я хочу вас поблагодарить и пожелать вам новых творческих успехов», – сказал губернатор в завершении мероприятия, передает пресс-служба облправительства.
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