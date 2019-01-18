Дмитрий Азаров вручил награды лучшим журналистам губернии

155

В этом году формат конкурса, который проводится в Самарской области с 2013 года, несколько изменился. Раньше победителей определяли по двум направлениям – «Журналистика: мастерство, призвание, профессия» в семи номинациях и «Актуальная тема» в 12 номинациях. В 2018 году конкурс проводился уже в формате индивидуального соревнования журналистов «Профессия – журналист» и в формате соревнования редакций муниципальных средств массовой информации «Медиа профи».В разделе «Профессия – журналист» участвовали представители 19 профессий в сфере массовой информации. В конкурсе по направлению «Медиа профи» соревновались исключительно редакции СМИ малых городов и муниципальных районов Самарской области. Если раньше в одной номинации было несколько призовых мест, то теперь – по одному на каждую. Это существенно повысило конкуренцию среди соискателей и сделало победу еще более престижной. Кроме того, были учреждены специальные призы Главы региона для особо значимых и социально важных работ.Поздравляя журналистов, Губернатор Самарской областиотметил, что 2018 год был ознаменован важнейшими событиями для всей страны и региона: выборы Президента РФ, Чемпионат мира по футболу и многое другое. «Хочу вас поблагодарить за совместно прожитый год. Он был действительно ярким, успешным, победным, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы не только успешно справились в 2018 году с теми задачами, которые стояли перед Самарской областью, но и создали серьезный задел для будущих успехов. Мы не можем останавливаться на достигнутом».Впереди у журналистов еще больше работы, ведь перед регионом в этом году стоят не менее масштабные задачи. Например, участие Самарской области в национальных проектах, основанных на основе майского Указа Главы государства и открытие в Самаре суда кассационной инстанции. «Я уверен, что во многом задел на этот год удалось создать благодаря вашей работе, тому позитивному информационному фону, который вы создаете, вашей активности в обличении недоработок и недостатков, и тому объединению, которое произошло в обществе», – сказал губернатор.Также лава региона поздравил Самарскую областную организацию Союза журналистов России, которой в 2018 году исполнилось 100 лет. Вот уже много лет бессменным председателем организации остается«Мне сегодня хотелось бы от имени всех коллег поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку, которую вы всегда оказывали нашей организации», – сказала Ирина Цветкова.Затем Глава региона и председатель областного Союза журналистов приступили к торжественной церемонии. Постановлением Губернатора почетным званием «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» была награждена– главный редактор Большечерниговской районной газеты «Степной маяк». Обладателем почетного знака «За заслуги в развитии ветеранского движения» стал член совета ветеранов областного Союза журналистов РоссииГлавную премию «Золотое перо Губернии» получили: заместитель редактора газеты «Волжская коммуна», главный редактор телеканала «Самара-ГИС»корреспондент ГТРК «Самара»Премию в номинации «Дебют» получила– корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда в Самаре». За серию материалов, вскрывающих недостатки в социальной сфере, премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова» получила– специальный корреспондент самарского филиала «Российской газеты». Премия «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой» вручена– генеральному директору тольяттинской телекомпании ООО «Лада Медиа». Премия «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова досталась музыкальному обозревателю «Свежей газеты. Культура»– за глубину и компетентность освещения культурной жизни региона. Главный редактор газеты «Право» –– награждена премией «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой.По итогам конкурса на призы Губернатора Самарской области по направлению «Профессия – журналист» победителями стали:, Издательский дом «Комсомольская правда» – номинация «Лучший выпускающий редактор периодического печатного издания»;, газета «Волжская коммуна» – номинация «Лучший репортер периодического печатного издания»;, «Социальная газета» – номинация «Лучший репортер периодического печатного издания»;, газета «Волжская коммуна» – номинация «Лучший обозреватель периодического печатного издания»;, газета «КоммерсантЪ-Волга» – номинация «Лучший обозреватель периодического печатного издания»;, газета «Волжская коммуна» – номинация «Лучший фотообозреватель периодического печатного издания»;«Самарская газета» – номинация «Лучший автор специального проекта в периодическом печатном издании»;, телерадиокомпания «Губерния» – номинация «Лучший шеф-редактор телевизионной информационной программы»;, телерадиокомпания «ТЕРРА» – номинация «Лучший автор информационно-аналитической телевизионной программы»;, ГТРК «Самара» – номинация «Лучший репортер телевизионной программы»;, телеканал «Самара-ГИС» – номинация «Лучший репортер телевизионной программы»;, «ЛАДА-МЕДИА» г.о. Тольятти – номинация «Лучший телеоператор»;Сергей Анненков, ГТРК «Самара» – номинация «Лучший телеоператор»;, «ЛАДА-МЕДИА» г.о. Тольятти – номинация «Лучший ведущий телевизионной программы»;, ГТРК «Самара» – номинация «Лучший режиссер телевизионных программ»;, телерадиокомпания «Губерния» – Номинация «Лучший автор специального проекта на телеканале»;, Издательский дом «Комсомольская правда» – номинация. «Лучший шеф-редактор информационной радиопрограммы»;, телерадиокомпания «Губерния» – номинация «Лучший автор (ведущий) информационной радиопрограммы»;а, городской информационный портал «63.ru» – номинация «Лучший шеф-редактор информационного интернет-издания»;, портал «Волга-Ньюс» – номинация «Лучший репортер информационного интернет-издания»;, «Самарская газета», портал sgpress.ru – номинация «Лучший фотообозреватель информационного интернет-издания»;Екатерина Ершова, «Самарская газета», портал sgpress.ru – номинация «Лучший автор специального проекта в информационном интернет-издании»;Издательский дом «Комсомольская правда» – номинация «Лучший SMM-специалист».По направлению «Медиа-профи» призы Губернатора Самарской области получили:редакция городской газеты «Чапаевский рабочий» – номинация «Новое качество жизни»;редакция телерадиокомпании «Отрадный» – номинация «Малые города – большие возможности»;редакция Кинель-Черкасской районной газеты «Трудовая жизнь» – номинация «Новая жизнь села»;редакция Сергиевской телерадиокомпании «Радуга-3» – номинация «Спорт»;редакцию «Рабочая трибуна», город Отрадный — номинация – «Развитие территорий»;редакция газеты «Волжские вести», город Сызрань – номинация «Проект года»;редакция Большеглушицкой телекомпании «Пульс» – номинация «Тема года»;редакцией газеты «Город Н-ск.2000», город Новокуйбышевск – номинация «Верность читателю»;редакция портала «Город Н-ск.63.ru», город Новокуйбышевск – номинация «Решаем проблему вместе».Специальные призы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получил:как автор и ведущий специального проекта ГТРК «Самара» к юбилею областного телевидения, программа «6:0 в нашу пользу». В копилку ГТРК отправился еще один спецприз Главы региона – награда досталасьза победу в одном из самых престижных телевизионных конкурсов «ТЭФИ-регион 2018» в номинации «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников» информационной программы «Вести-Самара». Так же специальным призом была награжденапортал «Сити-трафик».Отдельным специальным призом посмертно был награжден редактор отдела «Власть и политика» областной газеты «Волжская коммуна», чья жизнь трагически оборвалась 23 декабря 2018 года. Коллеги почтили его память минутой молчания.«За ваши яркие репортажи, работы, эмоции я хочу вас поблагодарить и пожелать вам новых творческих успехов», – сказал губернатор в завершении мероприятия, передает пресс-служба облправительства.