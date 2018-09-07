Дмитрий Азаров вручил ключи от собственных квартир 14 детям-сиротам

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Событие долгожданное - многие ребята ждали собственного жилья около пяти лет.Новоселов поздравил Дмитрий Азаров."Это праздничный день, когда свершилась справедливость. Вы стали обладателями собственного жилья", - сказал глава региона.Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение жилищного вопроса для детей-сирот находится в зоне особого внимания: "Эта задача непростая, но благодаря Президенту страны, который в прошлом году придал ей нужный импульс, уверен, она будет решаться гораздо быстрее, чем в предыдущие годы"Жильё для новоселов подобрали современное, в благоустроенном новом районе.Неподалёку-отличная детская площадка, магазин, социальные объекты.От лица всех участников главу региона поблагодарила Анастасия Головина. Жильё она ждала больше 2х лет и очень рада новоселью, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.