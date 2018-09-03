Дмитрий Азаров вручил Елене Лапушкиной памятный знак «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара»

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«В наведение порядка в Самаре огромный вклад внесла Елена Владимировна лично и многие наши коллеги, которые трудятся в городской и районных администрациях, депутаты районного и городского уровня, работники муниципальных предприятий и учреждений. Я хочу в вашем лице поблагодарить весь творческий, профессиональный и административный коллектив, который над этим работал, и вручить администрации города этот памятный знак».Прошедший этим летом чемпионат показал потенциал Самары как привлекательного туристического центра, гостеприимного города-курорта. Этому предшествовала большая подготовительная работа, непосредственно во время самого турнира была проделана слаженная организационная работа, подчеркнул Дмитрий Азаров.«Это - награда всему городу. Огромное количество людей работали, чтобы провести этот чемпионат на достойном уровне. И у нас бы не получилось так много, если бы рядом не было Главы региона, который так хорошо понимал бы городские проблемы и в свое время дал старт подготовке к Чемпионату мира в Самаре», - поблагодарила Главу региона Елена ЛапушкинаПотенциал может быть реализован - для этого городу необходимо основательно пересмотреть подход к благоустройству общественных пространств и использовать принципы бесконфликтной реновации исторической среды, считают участники круглого стола.К обсуждению были приглашены как известные российские архитекторы, среди которых создатель Крымской набережной в Москве и нового облика парка Горького, партнер бюро "Wowhaus" Олег Шапиро, промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков и партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов, так и руководство города и области.По словам Главы региона, раньше областной центр воспринимался только как "город для работы". Сейчас же Самара должна быть не только местом, где можно зарабатывать, но и городом, в котором комфортно жить.В ходе воркшопа молодые урбанисты вместе с экспертами работают над тремя территориями в историческом центре Самары: улицей Куйбышева, пятой очередью набережной между бассейном ЦСК и улицей Вилоновской и прибрежной полосой от шестого причала до улицы Кутякова.Отдельно обсуждалась и тема сохранения архитектурного наследия старой Самары. Дмитрий Азаров сообщил, что сейчас областные власти ведут работу по присвоению этой части областного центра статуса исторического поселения. Помощник президента Республики Татарстан, уроженка Самары Наталия Фишман предложила пойти дальше, заметив, что исторический центр города может вполне претендовать на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.В завершении круглого стола Дмитрий Азаров отметил, что с рядом инициатив по сохранению исторического центра областное правительство выходит на федеральный уровень."Региональные власти внимательно изучают возможность расширения инструментария для реализации проекта безконфликтной реновации исторического центра. Уверен, что в ходе обсуждения будут предложены грамотные идеи для ее реализации", — заявил Глава региона, передает пресс-служба администрации Самары.