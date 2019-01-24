Дмитрий Азаров возглавил работу по ликвидации ЧС в Самаре

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В четверг, 24 января, Губернатор Самарской областивозглавил работу по восстановлению теплоснабжения в трех районах Самары. Для этого руководитель региона экстренно вернулся из рабочей командировки в Москве.Напомним, что 22 января произошел первый порыв теплотрассы в Кировском районе Самары. По сообщению «Предприятия тепловых сетей» (ПТС), из строя вышла тепломагистраль диаметром 1000 мм. В результате – без отопления и горячей воды остались сотни зданий в Кировском, Промышленном и Октябрьских районах. 23 января там же произошла вторая авария. По данным МЧС, трубу прорвало, когда систему начали заполнять водой под давлением. В зону отключения тепла и горячей воды попали 338 жилых домов, 11 школ, 13 детских садов и два лечебных учреждения.В Техническом лицее на улице Воронежской, д. 232 открыли пункт временного пребывания и начали поквартирный обход жителей для выяснения температурного режима в домах. Там же, в здании гимназии, началась выдача обогревателей жителям домов, попавших в зону отключения.Оперативный штаб был развернут в ГУ МЧС России по Самарской области. В Кировском и Промышленном районах Самары объявили режим ЧС в связи с тем, что в домах сотен жителей нет отопления уже более суток.Ситуацию под личный контроль взял Губернатор Дмитрий Азаров. «Понятно, что это полномочия городских властей. В предыдущие периоды эти задачи на муниципальном уровне и решались, регион ситуацию в большей степени только контролировал. Но понимая, что ситуация приобретает характер чрезвычайной, я принял решение прервать командировку, несмотря на очень важные для региона дела и задачи, которые решались в Москве. Думаю, что людям важно знать, что ситуацию держу на личном контроле. Чувствую доверие людей и понимаю, что моя поддержка им необходима», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона дал поручения обеспечить меры поддержки жителей домов, попавших в зону отключения. Многоэтажки стали подключать к альтернативным источникам энергии, обеспечивать самарцев дополнительными обогревательными приборами, тепловыми пушками. Дмитрий Азаров потребовал обратить особое внимание на снабжение обогревательными приборами одиноко проживающих пенсионеров и семей с маленькими детьми, подготовить пункты временного размещения для жителей домов, которые оказались в зоне отключения и где нет возможностей дополнительного обогрева. Предоставить для этих целей территории санаториев и профилакториев.Днем Губернатор совершил объезд социальных объектов и ряда жилых домов, чтобы проверить наличие отопления. Он побывал в областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Главе региона доложили, что всего с 22 января из-за коммунальных аварий травмы получили 16 человек, включая троих детей. У них диагностировали ожоги ног 1 и 2 степени. 10 человек остались на стационарном лечении в больнице, остальные ограничились амбулаторным. На сегодняшний день состояние пациентов в медучреждении оценивают как средней тяжести. Самочувствие самарцев удовлетворительное. Врачи уверяют, что им ничего не угрожает, учитывая степень и объем поражений. То есть, ожидается полное, стопроцентное выздоровление пациентов.Что касается отопления, то уже сегодня утром больницу Середавина перевели с резервного источника питания на основной. К вечеру восстановлено питание во всех медучреждениях, попавших в зону ограничения подачи тепла. Медики отметили, что существенно на работу больниц и поликлиник аварии не повлияли.Дмитрий Азаров пообщался с пациентами больницы, которые находятся на стационарном лечении. Температура в палатах не опускалась ниже 18 градусов – благодаря стопроцентной обеспеченности обогревательными приборами. Руководитель региона пожелал землякам скорейшего выздоровления.После этого Губернатор навестил участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Вместе со своей супругой они спасались горячим чаем и тепловентиляторами. При этом к возникшей ситуации Владимир Иванович отнесся с пониманием.«Мы понимаем, что администрация области старается исправить положение. В Самаре долгое время не было больших капитальных ремонтов сетей, и вот результат. Но я уверен, что подвижки будут и благодаря Губернатору все ошибки будут исправлены и состояние города улучшится», – пожелал ветеран войны Главе региона.Уже после обеда батареи в квартире Владимира Ивановича Чудайкина потеплели. Началась постепенная подача отопления во все дома. При этом созданный штаб продолжит работу до полного восстановления теплоснабжения. «Будут проводиться обходы жителей, включая одиноко проживающих граждан, граждан, которые стоят на учете в министерстве социально-демографической и семейной политики. Рассчитываю, что всем нуждающимся будет оказана помощь», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Итоги межведомственного взаимодействия по ликвидации аварии на теплотрассе и оперативную обстановку обсудили на заседании штаба, которое провел Губернатор. Дмитрий Азаров поручил руководителю регионального министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову в короткий срок вместе с главами районов областной столицы, а также всех городов и районов, провести ревизию коммуникаций – проверить их состояние и степень изношенности. В этой работе непременно должны участвовать и.о. генерального директора «Т плюс» Денис Паслер и руководитель самарского филиала компании. Кроме того, Дмитрий Азаров порекомендовал проработать систему альтернативных источников отопления на случай аварийных ситуаций.«Необходимо минимизировать количество территорий, домов, на которых невозможно подключение центрального отопления по резервной схеме», – подчеркнул Губернатор. Дмитрий Азаров поставил задачу в ближайшие 2 недели провести тренировку по переподключению дома или социального учреждения к мобильной котельной.Сам Денис Паслер отметил, что в минувшем году компания переложила 60 км сетей – это больше, чем за пять предыдущих лет вместе взятых. При этом компания понимает, что без существенных вложений ситуацию выправить будет сложно. Дмитрий Азаров подчеркнул: компания должна иметь четкий план того, как будет вестись дальнейший ремонт и какие средства должны быть вложены для исправного функционирования системы.По факту случившегося прорыва на тепломагистрали, после того, как отопление и горячая вода вернется в дома жителей региона, будет проведена проверка с участием МЧС и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства.