Дмитрий Азаров возглавил наблюдательный совет Самарского университета

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Напомним, что в наблюдательный совет Самарского университета входят губернатор Самарской областилауреат Нобелевской премии по физике, академикруководитель АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», генеральный директор АО «Российская венчурная компания», генеральный директор ВИАМ, генеральный директор РКЦ «Прогресс». Также в совет включены представители Минобрнауки, органов исполнительной власти Самарской области и трудового коллектива университета.Первым решением, принятым на заседании, стало избрание председателя наблюдательного совета. Им стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.«Национальный исследовательский университет стал самым востребованным техническим вузом Российской Федерации после столичных университетов, есть соответствующие исследования. И, конечно, в условиях быстро меняющегося мира, развивающихся современных областей знаний, внедрения инновационных, по-настоящему прорывных технологий, мы – Правительство области, регион в целом, вся его экономика и промышленность, — должны ориентироваться на самые современные научные разработки», — отметил глава региона. По мнению губернатора, вузы региона должны стать центрами инновационной экономики области и страны.«Я рассчитываю, что наши университеты создадут такую экосистему, при которой новые научные разработки будут не только появляться, но и находить свое успешное воплощение на территории Самарской области», — подчеркнул Дмитрий Азаров.Самое активное участие вуз должен принять и в реализации майского Указа Президента«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Глава региона подчеркнул: важно, чтобы амбициозные планы претворялись в жизнь, а не оставались на бумаге. В прошлые годы университет потерял несколько позиций в конкурсе «Топ 5-100», переместившись из второй группы в третью. Губернатор отметил: за каждым направлением необходимо видеть достижение конкретного результата.«В ближайшие годы экономике страны предстоит совершить технологический прорыв во всех отраслях, войти в пятерку сильнейших экономик мира, осуществляющих научные исследования, разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Именно такую стратегически задачу поставил глава государства», — отметил Дмитрий Азаров в ходе совета.Глава региона подчеркнул: для того, чтобы обеспечить технологический, а затем и экономический рост, в Самарской области должны действовать научно-образовательные центры, способные вырастить исследователей, конструкторов, новаторов, лидеров, двигающих науку и технологии вперёд.В этой связи на Самарском национальном исследовательском университете лежит особая миссия и ответственность: «Национальный исследовательский университет готовит квалифицированных специалистов высокого класса по широкому спектру направлений – как инженерных, так и классических. Нам крайне важно, чтобы молодые люди, которые могут обеспечить технологический прорыв территории, оставались в Самарской области. Без современной науки, без передовых разработок, без нашей талантливой молодежи войти в число передовых регионов страны невозможно».В ходе заседания участники наблюдательного совета выдвинули предложения по формированию кадрового резерва на должность ректора Самарского университета. Напомним, что срок полномочий действующего ректораистекает в январе 2019 года. В этой связи ученый совет Самарского университета 23 ноября 2018 года предложил включить в список кандидатуры из числа работников университета, отвечающих установленным квалификационным требованиям и способных по своим личностным характеристикам и деловым качествам исполнять обязанности ректора Самарского университета.Среди них – проректор по образовательной и международной деятельности, доктор экономических наук, профессор, проректор по общим вопросам, заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники, доктор технических науки первый проректор – проректор по науке и инновациям, заведующий кафедрой теории двигателей летательных аппаратов Самарского университета, доктор технических наукКроме того, в кадровый резерв рекомендован руководитель направления «Газ и Арктика» Энергетического центра бизнес-школы Сколково. Теперь предложенные кандидатуры должны пройти согласование учредителя вуза — Министерства науки и высшего образования России.Также в ходе заседания наблюдательного совета был рассмотрен ряд вопросов текущей деятельности университета, а также внесены изменения в ранее утвержденные регламентирующие документы, передает пресс-служба облправительства.