Дмитрий Азаров волонтерам: "Вы стали 33-й командой ЧМ-2018. Командой, которая по-настоящему победила"
13 июля 2018 21:41
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Сегодня вся площадь была отдана в распоряжение волонтеров, людей, которые стали душой чемпионата мира по футболу в России. Недаром президент FIFA Джанни Инфантино пришел на пресс-конференцию, на которой подвели предварительные итоги мундиаля, в красной куртке с надписью "волонтер".
"Мы безмерно благодарны волонтерам, которые помогают нам на чемпионате мира. Они получают большое спасибо лично от меня, Джанни, за все, что они для нас делают", — цитируют Инфантино информагентства.
В Самаре более двух с половиной тысяч волонтеров — школьники, студенты, люди серебряного возраста — сделали все для того, чтобы ЧМ-2018 навсегда остался в памяти гостей города.
Глеб Хроменков из самарской школы № 6 помогал болельщикам ориентироваться на гостевых маршрутах. Парень вместе с коллегой Полиной стали знаменитостями в Мексике после того, как помогли журналисту из этой страны заселиться в гостиницу. В своем видеоблоге мексиканец не просто поблагодарил самарских ребят, но и сказал "спасибо" России, которая смогла организовать незабываемый чемпионат в истории.
Александр Волков был занят в транспортно-логистическом секторе. Говорит, все время слышал только положительные отзывы о Самаре. Но самое главное, он приобрел друзей — из Англии, Колумбии, Мексики, Ливана, Сирии. "Чемпионат нас объединил. Для меня это очень важно", — поделился Александр.
Огромное удовольствие от работы на ЧМ-2018 получили и волонтеры серебряного возраста. Пожилые люди на время вернулись в свою юность. "Мы помолодели, правда. Эмоции, эмоции, эмоции, — восхищенно говорит Ирина. — Благодаря чемпионату отношение к России изменилось у всех. Все было отлично организовано".
Со сцены ее поддержал Дмитрий Азаров, который лично пришел поблагодарить добровольцев за работу на ЧМ-2018. По его словам, эксперты, болельщики, футболисты считают, что Россия провела лучший чемпионат мира в истории.
"В нем было все — накал страстей, интрига, мужество ребят, блестящая игра нашей сборной. Что не менее важно, наши гости, прибывшие из разных стран и континентов, отмечают высочайший уровень организации чемпионата мира в России и в Самаре. И в этом огромная заслуга волонтеров", — подчеркнул глава региона.
Добровольцы свои профессионализмом, радушием, готовностью в любой ситуации прийти на помощь создали в городе атмосферу праздника.
"Люди будут вспоминать этот праздник с теплотой в сердце независимо от того, где живут. Вы стали 33-й командой чемпионата, командой, которая обеспечила себе выход в финал сразу. И которая по-настоящему победила. Вы — волонтеры моего сердца!" — заявил Дмитрий Азаров.
Он выразил уверенность, что опыт взаимодействия и общения, умение понимать человека без слов поможет добровольцам стать победителями и в жизни.
На фан-зоне также прошло награждение почетными знаками "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре" активных волонтеров, координаторов функциональных направлений, а также участников Всероссийского конкурса общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу".
Дмитрий Азаров заверил, что почетную награду получит каждый волонтер, который был задействован в подготовке и проведении ЧМ-2018, передает Волга Ньюс.
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