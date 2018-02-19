Дмитрий Азаров вместе с Еленой Лапушкиной вручили ключи от 15 новых квартир детям-сиротам

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В понедельник, 19 февраля, врио губернатора Самарской областивместе с главой Самарывручили ключи от 15 новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Самарцы получили жилье в домах, расположенных на Майской, 1 и Советской, 60А.Во время торжественной церемонии Дмитрий Азаров напомнил, что президент Россииуделяет особое внимание укреплению семейных ценностей и поддержке семей. С 2018 года государство выплачивает за рождение первого ребенка ежемесячно почти 10 тысяч рублей, стимулируется рождение второго и третьего ребенка в семье, в стране строятся детские сады, в том числе с ясельными группами.Глава региона особо подчеркнул, что отдельные программы по поддержке семей разрабатываются в рамках объявленного президентом Десятилетия детства:«Целый комплекс мероприятий сработает на то, чтобы российские семьи были крепкими, успешными, чтобы дети росли счастливыми, развивались, и эти возможности были у каждого ребенка. Хочу пожелать, чтобы проживание в новых квартирах было счастливым, чтобы все вы обзаводились детьми и мы вместе с вами радовались будущему нашей страны, нашего города».С исполнением главной мечты новоселов также поздравила глава города:«Сегодня наверняка исполнилось одно из ваших заветных желаний, и уже завтра вы начнете думать о другом: как благоустроить ваши квартиры, какую мебель купить, как сделать дом светлым и уютным. И пусть это будут единственные споры в ваших семьях в ближайшее время», - сказала Елена Лапушкина.Отметим, что обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетов в работе региональных и муниципальных властей. Так, только в 2017 году были предоставлены 193 квартиры из специализированного жилищного фонда нуждающимся самарцам. Кроме того, 140 квартир были приобретены муниципалитетом в конце прошлого года, большая часть из которых уже передана их новым владельцам, сообщает пресс-служба администрации Самары.