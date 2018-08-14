Дмитрий Азаров вместе с Денисом Бокурадзе осмотрели возможную площадку для строительства нового здания театра "Грань"

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Для развития театру нужно новое современное здание.Сегодня Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, глава Новокуйбышевска Сергей Марков вместе с руководителем театра Денисом Бокурадзе осмотрели возможную площадку.Глава региона отметил, что место размещения театра обязательно нужно обсудить с жителями: "Важно посоветоваться с людьми, чтобы этот достойный проект был воспринят позитивно".Денис Бокурадзе рассказал, что такая работа со зрителями уже ведётся - 800 человек высказались "за", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.