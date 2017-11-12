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Дмитрий Азаров вернулся к онлайн-общению с самарцами в Twitter

12 ноября 2017 20:45
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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что восстановил свой аккаунт в Twitter.

«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава области.
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