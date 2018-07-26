Дмитрий Азаров в прямом эфире о ЧМ-2018: "За этот экзамен мы точно получили пятерку"
26 июля 2018 21:30
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"За этот экзамен мы точно получили пятерку, - ответил Дмитрий Азаров. - И получили не власти - получила Самарская область, все жители региона. Получили высокие оценки за организацию, за созданную инфраструктуру, за работу всех абсолютно служб, волонтеров, конечно же".
Глава региона отметил, что такую оценку дали и гости города, туристы, которые приехали в Самарскую область буквально со всего мира - из Австралии, Африки, Америки, Азии, Европы. Высокие оценки регион получил и от оргкомитета FIFA.
"Я очень рад тому, что и президент страны очень высоко оценил уровень подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Отдельно он отметил работу управленческих региональных команд. Это очень важно".
"Мы на пять с плюсом отработали и по части здравоохранения. Самарская медицина еще раз подтвердила свой высочайший мировой уровень", - отметил глава региона.
Он напомнил, что 24 июля Самару посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она рассказала, что Самарская область стала "чемпионом по предоставлению медицинских услуг" во время проведения турнира. Из 15 тыс. человек, обратившихся в России за медицинской помощью в эти дни, 2,7 тыс. человек помощь была оказана самарскими врачами, и к их работе не было ни одной претензии.
"Более того, наши врачи сделали уникальную операцию арбитру, - рассказал Дмитрий Азаров. - И операция была сделана так, что не потребовалась ни длительная реабилитация, ни особые условия транспортировки. Человек через две недели обычным самолетом улетел на родину".
"Я рад и горд, что наш регион принял такое замечательное, мировое событие, - продолжил Дмитрий Азаров. - Хочу еще раз искренне поблагодарить всех, кто имел к этому отношение, таких людей в Самарской области очень и очень много в разных городах и в разных муниципальных районах. Я хочу поблагодарить строителей и благоустроителей, транспортников и правоохранителей, специальные службы и тех, кто работает в сфере услуг, кто своим гостеприимством открыл наш город миру".
Глава региона отметил, что каждому, кто участвовал в подготовке и проведении игр чемпионата мира по футболу, будет вручен памятный знак.
"И конечно, я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, всех, кто был и на стадионе, и на фан-зоне, всех жителей, которые радушно приняли наших гостей, которые продемонстрировали высочайший уровень культуры Самарской области, которые щедро делились своей энергией, которые рассказывали об истории родного края. Спасибо вам большое, мы сделали это вместе!" - сказал Дмитрий Азаров.
"Я думаю, это изменило наш менталитет, это повлияло на восприятие родной земли. Мы заново влюбились в наш родной город, в нашу Самарскую область. И вот с этим ощущением мы будем двигаться вперед, к новым победам!" - заявил глава региона, передает Волга Ньюс.
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