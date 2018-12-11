Дмитрий Азаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с Дмитрием Козаком

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Запланирован ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, посвящённых участию СО в национальных проектах, а также поддержке крупных промышленных предприятий региона.Дмитрий Азаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком.Стороны обсудили основные направления промышленной политики Самарской области, в том числе, развитие регионального автопрома, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.