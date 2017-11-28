Дмитрий Азаров сегодня в прямом эфире ответит на вопросы жителей области

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Во вторник, 28 ноября, в рамках проекта ГТРК «Самара» «Главная тема» врио губернатора Самарской областив прямом эфире ответит на вопросы ведущего и жителей региона. Начало программы в 19.00 на канале «Россия-24».Планируется обсудить несколько важнейших тем, в том числе: ход подготовки к ЧМ-2018, поддержка самарских производителей, решение проблем обманутых участников долевого строительства и другие.Также Дмитрий Азаров ответит на вопросы жителей области. Свои обращения главе региона можно оставить уже сейчас в гостевой на сайте tvsamara.ru, в социальных сетях, в мобильном приложении ГТРК «Самара» или по многоканальному телефону колл-центра 926-11-22, начиная с 9.00 вторника, 28 ноября.Также эфир будет показан на телеканале «ВАЗ-ТВ» в 19.00.