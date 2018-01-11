Дмитрий Азаров провёл заседание комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
11 января 2018 16:43
180
В работе комиссии приняли участие члены областного кабинета министров, депутаты губернской думы, главы всех муниципальных образований региона.
"Вопросы благоустройства выходят на первый план в работе властей. Это волнует людей в первоочередном порядке, и эта задача для нас является первостепенной. Реализации проекта самое пристальное внимание оказывает глава государства, и в целом в стране в 2017 году этот проект успешно реализован", — открывая заседание комиссии, сказал Дмитрий Азаров.
Руководитель области отметил: Владимир Путин неоднократно подчеркивал — принятие всех решений относительно благоустройства общественных пространств и дворовых территорий должно приниматься исключительно с опорой на мнение жителей.
Дмитрий Азаров добавил, что в Самарской области эта программа реализуется в абсолютном большинстве муниципалитетов. Вместе с тем вовлеченность населения в ее работу пока остается на невысоком уровне.
"Мы ждем, что жители будут выбирать проекты, принимать участие в их обсуждении. Но мы не создаем для этого никаких условий. Если мы будем только ждать, дело не сдвинется. Ситуацию необходимо менять", — подчеркнул глава региона.
"Не во всех муниципалитетах власть прислушивалась к жителям, чиновники отбирали проекты самостоятельно. Посчитали, что удобнее это делать из кабинетов. Это серьезный просчет. Там, где это произошло, люди оказались недовольны результатом. Таким образом, серьезные федеральные средства в ряде случаев были потрачены неэффективно", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил членам комиссии создать все необходимые условия широкой вовлеченности жителей региона при реализации программы "Формирование комфортной городской среды".
С основным докладом о ходе реализации программы и планах на 2018 год выступил врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Он сообщил, что в 2017 году на эти цели было выделено 2,1 млрд руб., из которых 927 млн руб. были выделены из федерального бюджета.
В программе приняли участие почти все муниципалитеты, за исключением Большеглушицкого, Елховского и Камышлинского районов. Как пояснил Крайнев, эти муниципалитеты не предоставили своих проектов по благоустройству.
Возникли проблемы и при реализации программы в Самаре, работы не были выполнены по 13 территориям. Высвободившиеся средства (40 млн руб.) были направлены в другие муниципалитеты — Тольятти, Новокуйбышевск и Волжский район.
Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной до конца января провести служебное расследование по всем
недобросовестным подрядчикам. Также он обозначил необходимость все недобросовестные компании включать в "черный список" и впредь не допускать их до госконтрактов.
Среди муниципалитетов, лидеров по выполнению программы, на заседании были отмечены Тольятти, Отрадный, Кинель, Красноярский район.
Сергей Крайнев обозначил еще одну проблему, возникшую во время реализации программы — позднее проведение торгов. "Решение о выделении федеральных средств было принято еще в марте прошлого года. Все подготовительные работы в муниципалитетах должны были вестись параллельно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона дал поручение: в этом году все контракты должны быть заключены до 1 апреля, а все запланированные работы по благоустройству должны быть завершены к 1 сентября.
Кроме того, до сих пор министерство энергетики и ЖКХ не подготовило сводный список дворов, которые примут участие в программе в 2018 году. Глава региона поручил Сергею Крайневу предоставить ему эти данные в течение сегодняшнего дня.
"При такой работе министерства не стоит удивляться тому, что торги проходят в сентябре. Потом на местах приходится геройствовать, чтобы выполнить программу, но это геройство в итоге покрывает отсутствие системной работы", — раскритиковал работу ведомства Дмитрий Азаров.
Не допустить повторение прошлогодней ситуации в 2018 году — главная задача как областных властей, так и новых руководителей приоритетной программы на региональном уровне.
По предложению Дмитрия Азарова, руководителем программы "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области назначен председатель губернской думы Виктор Сазонов, координатором программы стал заместитель председателя регионального правительства Виктор Кудряшов.
По предложению Виктора Сазонова, ход реализации программы теперь будет контролироваться специальной межведомственной комиссией на регулярной основе, каждые 2 недели. "К этой работе мы привлечем местных депутатов, членов Общественной палаты. Все будет проходить в максимально открытом режиме. Жители Самарской области должны в итоге увидеть конкретные изменения в своих дворах и общественных пространствах", — поставил задачу руководитель области.
Дмитрий Азаров выступил с инициативой 18 марта провести общественное голосование по включению в программу общественных территорий. "18 марта — знаковый день для Российской Федерации, в этот день граждане нашей страны будут выбирать президента, выбирать будущее нашей страны. Предлагаю в этот же день на избирательных участках организовать рейтинговое голосование, чтобы жители сами выбрали те общественные пространства, которые будут в итоге включены в федеральную программу", — сказал глава региона.
Также Дмитрий Азаров заметил, что со стороны региональной власти недостаточное внимание уделяется малым городам губернии. "При реализации программы "Формирование городской среды" основное внимание уделяется Самаре, Тольятти и сельским территориям. В этой связи предлагаю в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему", — сказал глава региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 января 2018 22:30
Вместе с сотрудниками Жигулевского лесничества он развесил 7 приобретенных им кормушек для птиц. Таким образом Заур показал, что заботу о братьях наших меньших... Социум
116
11 января 2018 22:03
В период введения усиленных мер предлагается приостановить или ограничить деятельность опасных производств, где используются взрывчатые, радиоактивные,... Социум
120
11 января 2018 21:33
По данным Ассоциации туроператоров наиболее востребованным направлением стала Россия. Социум
130
Здравоохранение
10 января 2018 14:00
В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. Здравоохранение
262
10 января 2018 09:30
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
221
9 января 2018 17:49
Из них "новогодние" травмы глаз получили 22 человека. Здравоохранение
214
Новости медицины
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
123
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
199
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
644
Туризм
9 января 2018 10:29Самара вошла в топ-3 самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Рейтинг составлен по результатам анализа броней. Туризм
192
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
296
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
302
Образование
11 января 2018 10:57
Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке. Образование
237
9 января 2018 23:45
Образование
405
9 января 2018 18:24
Она курировала многомиллиардный проект развития вузов «5–100», к которому были замечания у сменившей Ливанова Ольги Васильевой. Образование
496
Культура
11 января 2018 13:44
Он относится к плеяде молодых и ярких самарских художников. Культура
206
11 января 2018 11:26
Вход по записи. Культура
189
10 января 2018 10:36
Мероприятия проводит Самарский литературный музей. Культура
213
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
51
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
476
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
456
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6140
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2318
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9246
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2856
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11088
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3249
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3030
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1820
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2222
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2116
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1765
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3396
Мероприятия