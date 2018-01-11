Дмитрий Азаров провёл заседание комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

180

В работе комиссии приняли участие члены областного кабинета министров, депутаты губернской думы, главы всех муниципальных образований региона."Вопросы благоустройства выходят на первый план в работе властей. Это волнует людей в первоочередном порядке, и эта задача для нас является первостепенной. Реализации проекта самое пристальное внимание оказывает глава государства, и в целом в стране в 2017 году этот проект успешно реализован", — открывая заседание комиссии, сказалРуководитель области отметил:неоднократно подчеркивал — принятие всех решений относительно благоустройства общественных пространств и дворовых территорий должно приниматься исключительно с опорой на мнение жителей.Дмитрий Азаров добавил, что в Самарской области эта программа реализуется в абсолютном большинстве муниципалитетов. Вместе с тем вовлеченность населения в ее работу пока остается на невысоком уровне."Мы ждем, что жители будут выбирать проекты, принимать участие в их обсуждении. Но мы не создаем для этого никаких условий. Если мы будем только ждать, дело не сдвинется. Ситуацию необходимо менять", — подчеркнул глава региона."Не во всех муниципалитетах власть прислушивалась к жителям, чиновники отбирали проекты самостоятельно. Посчитали, что удобнее это делать из кабинетов. Это серьезный просчет. Там, где это произошло, люди оказались недовольны результатом. Таким образом, серьезные федеральные средства в ряде случаев были потрачены неэффективно", — резюмировал Дмитрий Азаров.Глава региона поручил членам комиссии создать все необходимые условия широкой вовлеченности жителей региона при реализации программы "Формирование комфортной городской среды".С основным докладом о ходе реализации программы и планах на 2018 год выступил врио министра энергетики и ЖКХ. Он сообщил, что в 2017 году на эти цели было выделено 2,1 млрд руб., из которых 927 млн руб. были выделены из федерального бюджета.В программе приняли участие почти все муниципалитеты, за исключением Большеглушицкого, Елховского и Камышлинского районов. Как пояснил Крайнев, эти муниципалитеты не предоставили своих проектов по благоустройству.Возникли проблемы и при реализации программы в Самаре, работы не были выполнены по 13 территориям. Высвободившиеся средства (40 млн руб.) были направлены в другие муниципалитеты — Тольятти, Новокуйбышевск и Волжский район.Дмитрий Азаров поручил главе Самарыдо конца января провести служебное расследование по всемнедобросовестным подрядчикам. Также он обозначил необходимость все недобросовестные компании включать в "черный список" и впредь не допускать их до госконтрактов.Среди муниципалитетов, лидеров по выполнению программы, на заседании были отмечены Тольятти, Отрадный, Кинель, Красноярский район.Сергей Крайнев обозначил еще одну проблему, возникшую во время реализации программы — позднее проведение торгов. "Решение о выделении федеральных средств было принято еще в марте прошлого года. Все подготовительные работы в муниципалитетах должны были вестись параллельно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона дал поручение: в этом году все контракты должны быть заключены до 1 апреля, а все запланированные работы по благоустройству должны быть завершены к 1 сентября.Кроме того, до сих пор министерство энергетики и ЖКХ не подготовило сводный список дворов, которые примут участие в программе в 2018 году. Глава региона поручил Сергею Крайневу предоставить ему эти данные в течение сегодняшнего дня."При такой работе министерства не стоит удивляться тому, что торги проходят в сентябре. Потом на местах приходится геройствовать, чтобы выполнить программу, но это геройство в итоге покрывает отсутствие системной работы", — раскритиковал работу ведомства Дмитрий Азаров.Не допустить повторение прошлогодней ситуации в 2018 году — главная задача как областных властей, так и новых руководителей приоритетной программы на региональном уровне.По предложению Дмитрия Азарова, руководителем программы "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области назначен председатель губернской думы Виктор Сазонов, координатором программы стал заместитель председателя регионального правительстваПо предложениюход реализации программы теперь будет контролироваться специальной межведомственной комиссией на регулярной основе, каждые 2 недели. "К этой работе мы привлечем местных депутатов, членов Общественной палаты. Все будет проходить в максимально открытом режиме. Жители Самарской области должны в итоге увидеть конкретные изменения в своих дворах и общественных пространствах", — поставил задачу руководитель области.Дмитрий Азаров выступил с инициативой 18 марта провести общественное голосование по включению в программу общественных территорий. "18 марта — знаковый день для Российской Федерации, в этот день граждане нашей страны будут выбирать президента, выбирать будущее нашей страны. Предлагаю в этот же день на избирательных участках организовать рейтинговое голосование, чтобы жители сами выбрали те общественные пространства, которые будут в итоге включены в федеральную программу", — сказал глава региона.Также Дмитрий Азаров заметил, что со стороны региональной власти недостаточное внимание уделяется малым городам губернии. "При реализации программы "Формирование городской среды" основное внимание уделяется Самаре, Тольятти и сельским территориям. В этой связи предлагаю в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему", — сказал глава региона.