Дмитрий Азаров провёл встречу с заместителем гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ Александром Паршиным
11 сентября 2018 16:19
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Стороны детально обсудили ход работ и осмотрели место строительства.
Дмитрий Азаров дал поручения профильным министерствам о благоустройстве прилегающей территории и Крымской площади, приведении в порядок фасадов зданий.
Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.
Вопрос о размещении 6-го Кассационного суда в Самаре решился в июле 2018 года. Кроме Самарской области, на его размещение претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.
Добиться решения удалось благодаря участию Дмитрия Азарова.
Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов СО. Для региона размещение суда это не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции СО, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.
Шестой кассационный суд в СО будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов (113 судей).
Размещение суда позволит поднять престиж высшей школы СО, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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