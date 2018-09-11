Дмитрий Азаров провёл встречу с заместителем гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ Александром Паршиным

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Стороны детально обсудили ход работ и осмотрели место строительства.Дмитрий Азаров дал поручения профильным министерствам о благоустройстве прилегающей территории и Крымской площади, приведении в порядок фасадов зданий.Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.Вопрос о размещении 6-го Кассационного суда в Самаре решился в июле 2018 года. Кроме Самарской области, на его размещение претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.Добиться решения удалось благодаря участию Дмитрия Азарова.Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов СО. Для региона размещение суда это не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции СО, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.Шестой кассационный суд в СО будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов (113 судей).Размещение суда позволит поднять престиж высшей школы СО, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.